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Übernahmepoker im Liefersektor

Delivery Hero Aktie im Fokus Uber Angebot sorgt für Diskussionen 24.05.2026, 16:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Übernahmepoker im Liefersektor: Delivery Hero Aktie im Fokus Uber Angebot sorgt für Diskussionen
© Pexels auf Pixabay
Delivery Hero hat ein unverbindliches Übernahmeinteresse von Uber bestätigt. Der US Konzern soll 33 Euro je Aktie in Aussicht gestellt haben. Damit liegt das Angebot leicht unter dem jüngsten Xetra Schlusskurs und dürfte bei Anlegern für Diskussionen sorgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Delivery Hero 35,76 EUR +1,39 % Lang & Schwarz
Uber Technologies 61,99 EUR +0,10 % Lang & Schwarz

Delivery Hero bestätigt Interesse an Uber 

Die Delivery Hero Aktie steht erneut im Fokus. Der Berliner Essenslieferdienst bestätigte, dass Uber Technologies mit einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot an das Unternehmen herangetreten ist. Ein verbindliches Angebot liegt bislang nicht vor.

Besonders brisant ist der genannte Preis. Uber soll 33 Euro je Aktie in Aussicht gestellt haben. Laut Reuters entspricht das einem Abschlag von rund 1,76 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Damit trifft Übernahmefantasie auf eine Bewertungsfrage, denn die Aktie hatte sich im Vorfeld der Spekulationen bereits deutlich verteuert.

Anleger hoffen auf Nachbesserung 

Für Aktionäre dürfte nun entscheidend sein, ob Uber den Preis noch erhöht. Ein Angebot unter dem Börsenkurs wirkt auf den ersten Blick wenig attraktiv. Gleichzeitig zeigt der Vorstoß, dass der Liefersektor wieder stärker in Bewegung kommt.

Uber hält bereits rund 19,5 Prozent an Delivery Hero und ist damit ein wichtiger Anteilseigner. Zusätzlich werden weitere Zugriffsmöglichkeiten auf Aktien genannt. Damit ist die Ausgangslage für mögliche weitere Schritte deutlich verändert.

Konsolidierung rückt näher 

Der mögliche Deal passt zu einer Branche, in der Größe und Effizienz immer wichtiger werden. Essenslieferdienste kämpfen mit hohen Kosten, starkem Wettbewerb und dem Druck, profitabel zu wachsen. Eine Übernahme könnte Reichweite, Plattformstärke und Synergien bringen.

Für Delivery Hero kommt das Interesse in einer Phase strategischer Neuordnung. Der Konzern prüft seine Struktur und steht zugleich unter dem Druck großer Investoren.

Fazit 

Die Delivery Hero Aktie bleibt ein Spekulationswert. Das bestätigte Interesse von Uber liefert Substanz für die Übernahmefantasie. Der bisher genannte Preis dürfte viele Anleger aber kaum überzeugen. Entscheidend wird, ob aus dem unverbindlichen Interesse ein offizielles Angebot wird und ob dieses höher ausfällt.

Bn-Redaktion/jh
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