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PayPal vor dem Verkauf

Wie hoch kann die Aktie steigen? 15.07.2026, 17:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

PayPal
© PayPal 2026
Die PayPal Aktie rückt mit einem Kurssprung von zeitweise fast 20 Prozent in den Mittelpunkt der Wall Street. Auslöser ist ein gemeinsames Übernahmeangebot des Zahlungsdienstleisters Stripe und der Beteiligungsgesellschaft Advent International. Der mögliche Deal könnte den Markt für digitale Zahlungen grundlegend verändern und PayPal nach Jahren des Kursverfalls einen überraschenden Ausweg eröffnen.
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Angebot mit deutlichem Aufschlag

Stripe und Advent sollen rund 53,04 Euro je PayPal Aktie bieten. Damit würde das Unternehmen mit mehr als 46 Milliarden Euro bewertet. Gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht das Angebot einem Aufschlag von etwa 28 Prozent. Die Finanzierung soll bereits mit Bankzusagen von rund 43,8 Milliarden Euro abgesichert sein. PayPal hat auf die Offerte bislang nicht reagiert. Auch PayPal, Stripe und Advent lehnten öffentliche Stellungnahmen ab. Eine Einigung ist daher keineswegs sicher.

Stripe würde zum Schwergewicht

Bei einer erfolgreichen Transaktion sollen Stripe und Advent jeweils die Hälfte an PayPal halten. Stripe wurde bei einem Anteilsverkauf im Februar mit umgerechnet rund 139 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf Zahlungsdienste für Händler und Unternehmen. PayPal ist dagegen stärker im Geschäft mit privaten Verbrauchern vertreten. Eine Verbindung könnte daher zwei weitgehend ergänzende Geschäftsmodelle zusammenführen und Stripe einen deutlich größeren Zugang zu PayPal Kunden verschaffen.

Tiefer Fall seit dem Rekordhoch

Die mögliche Übernahme folgt auf einen dramatischen Wertverlust. Im Jahr 2021 erreichte PayPal zeitweise eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 316 Milliarden Euro. Zuletzt lag der Börsenwert vor Bekanntwerden des Angebots nur noch bei etwa 36,8 Milliarden Euro. Wachsender Wettbewerb durch Apple Pay, Google Pay, Klarna und weitere Zahlungsdienste setzte das Unternehmen unter Druck. Seit März führt Enrique Lores den Konzern und treibt eine Neuorganisation voran. Geplant sind Einsparungen von rund 1,32 Milliarden Euro.

Anleger bleiben vorerst im Risiko

Für Aktionäre liegt der entscheidende Wert nun bei rund 53,04 Euro je Aktie. Steigt der Kurs deutlich darüber, signalisiert der Markt möglicherweise Erwartungen an ein höheres Gebot. Bleibt er darunter, spiegelt der Abschlag Zweifel am Abschluss der Transaktion wider. Scheitert die Übernahme, könnte die PayPal Aktie einen Teil ihres Kurssprungs wieder verlieren. Kommt der Deal zustande, würde eine der größten Übernahmen der Technologiebranche entstehen. Bis zu einer offiziellen Einigung bleibt die Aktie daher eine Wette auf den Ausgang der Gespräche.

Bn-Redaktion/tb
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