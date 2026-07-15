Milliardenkonzern steigt ein:
Warum kauft ein Uranunternehmen 15,6 Prozent an einem Explorer für 0,10 CAD je Aktie?
Anzeige
BASF hebt Gewinnprognose an

Warum die Aktie trotzdem nachgibt 15.07.2026, 12:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BASF
© iStock.com/JHVEPhoto
Die BASF-Aktie steht nach einer überraschenden Prognoseanhebung im Fokus. Der Chemiekonzern hat nach einem starken zweiten Quartal seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr deutlich erhöht und die Markterwartungen übertroffen. Dennoch reagiert die Börse verhalten. Warum Anleger trotz besserer Aussichten vorsichtig bleiben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 47,13 EUR -4,59 % Baader Bank

BASF übertrifft Erwartungen

Im zweiten Quartal erzielte BASF einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von rund 2,4 Milliarden Euro. Damit lag das Unternehmen klar über den Analystenschätzungen, die im Schnitt bei etwa 2,1 Milliarden Euro gelegen hatten.

Aufgrund der starken Entwicklung erhöhte BASF auch die Jahresprognose. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 6,9 und 7,7 Milliarden Euro. Das liegt rund zehn Prozent über der bisherigen Prognose und signalisiert eine deutlich bessere Geschäftsentwicklung als noch vor wenigen Monaten angenommen.

Engpässe spielen BASF in die Karten

Ein wesentlicher Grund für die überraschend starke Entwicklung sind die Verwerfungen auf den globalen Chemiemärkten. Seit März führten Lieferengpässe infolge der Spannungen rund um die Straße von Hormus dazu, dass viele Kunden verstärkt auf europäische Produzenten auswichen.

Davon profitierte BASF gleich doppelt: Zum einen konnte der Konzern höhere Verkaufspreise durchsetzen, zum anderen stiegen auch die Absatzmengen in mehreren Geschäftsbereichen. Diese Kombination sorgte für einen deutlichen Gewinnschub.

Warum die Aktie dennoch unter Druck steht

Trotz der positiven Nachrichten geriet die BASF-Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen unter Druck. Offenbar hatten viele Marktteilnehmer bereits mit einer Anhebung der Prognose gerechnet oder sogar noch stärkere Signale erwartet.

Hinzu kommt, dass BASF selbst für die zweite Jahreshälfte vorsichtig bleibt. Der Konzern verweist auf die hohe Unsicherheit rund um die geopolitische Lage und den weiteren Verlauf der Verhandlungen zwischen den USA und Iran.

Fazit

Operativ läuft es bei BASF derzeit besser als erwartet. Die erhöhte Gewinnprognose zeigt, dass der Konzern von den aktuellen Marktverwerfungen profitieren kann. Gleichzeitig bleibt der Ausblick jedoch stark von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Für Anleger dürfte daher entscheidend sein, ob BASF den positiven Trend auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen kann oder ob neue Unsicherheiten den Rückenwind wieder abschwächen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR1JWG
Ask: 0,48
Hebel: 18,24
mit starkem Hebel
MM7K97
Ask: 1,19
Hebel: 4,99
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR1JWG MM7K97. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Silber nach den US-Inflationsdaten: Diese Silberaktie hält sich ü…

14:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando-Aktie unter Druck: Ist die Rally schon wieder vorbei?

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ende einer Ära: Siemens Energy verabschiedet sich vom Siemens-Namen…

13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML mit starken Zahlen: Unternehmen hebt Prognose an, Aktie geht …

10:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Offensive: Allianz warnt vor KI-Blasen und setzt auf Mythos

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Analysten sehen bis zu 235 Euro

Gestern 13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Neues Werk wird zum Kostenhebel

Gestern 13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stemmt sich gegen die Inflationsangst: E.ON – Aktie mit bä…

Gestern 13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer