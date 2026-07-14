Dax stemmt sich gegen die Inflationsangst

E.ON – Aktie mit bärenstarker Vorstellung. Neue Hochs voraus? 14.07.2026, 13:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stemmt sich gegen die Inflationsangst: E.ON – Aktie mit bärenstarker Vorstellung. Neue Hochs voraus?
© E.ON SE 2026 / E.ON SE Corporate Headquarters, Essen
Auch im heutigen Dienstagshandel (14. Juli) ist der Kampf um die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten das zentrale Thema für den Dax. Zur Stunde notiert der deutsche Leitindex darunter.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.018,57 PKT +0,08 % Ariva Indikation
E.ON 19,36 EUR +1,52 % Tradegate

Einmal mehr reagieren die Marktakteure verunsichert auf die Entwicklungen am Ölmarkt. Der Anstieg der Ölpreise gewinnt an Dynamik. So hat Brent-Öl den markanten Preisbereich von 80 US-Dollar überwunden, obgleich es pulverisiert angesichts der Dynamik wohl besser trifft. WTI-Öl wird ebenfalls mit nach oben gezogen und durchbricht die 80 US-Dollar. Die üblichen Mechanismen greifen. Hohe Ölpreise befeuern die Inflationsangst. Die Erwartung höherer Zinsen treibt die Anleiherenditen an. So stiegen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen mittlerweile auf über 4,6 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen nehmen bereits die 4,3 Prozent ins Visier. Die hohen Anleiherenditen sind ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Aktienindizes. In Kürze (nach Redaktionsschluss) werden in den USA noch die wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für Juni veröffentlicht. Diese könnten den Effekt noch verstärken und für weiteren Druck sorgen. 

Für den Dax muss es in der aktuellen Situation um Schadensbegrenzung gehen – der Kontakt zur Marke von 25.000 Punkten sollte gehalten werden. Im besten Fall kann sich der deutsche Leitindex wieder über diese Marke retten.

Die E.ON-Aktie macht indes aktuell einen bärenstarken Eindruck. Die Versorgeraktie könnte einen Vorstoß auf neue Verlaufshochs vorbereiten. 

E.ON Aktienchart

E.ON – Aktie mit bärenstarker Vorstellung. Neue Hochs voraus?

Unsere letzte Kommentierung zur E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) überschrieben wir am 04. Juli mit „Aktie bricht aus. Die nächsten Kursziele“. Die Versorgeraktie brach zum damaligen Zeitpunkt aus einer bullischen Keil-Formation (orange dargestellt) aus. Der Ausbruch entwickelte ansprechende Dynamik. Die Aktie durchbrach daraufhin den Widerstand von 19 Euro. Damit bestätigte sich der Ausbruch. Gleichzeitig wurde ein Kaufsignal in Richtung 20 Euro bzw. 20,44 Euro ausgelöst. Dort liegt das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch. 

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die E.ON-Aktie hielt das Ausbruchsszenario zwar am Laufen, verpasste es aber bis dato, den Kursbereich 20,0 Euro / 20,4 Euro unter Druck zu setzen. Gleichzeitig verstand es die E.ON-Aktie, sich im Bereich von 19 Euro festzusetzen. Damit hält sie den Kontakt zu den 20 Euro. Ein Vorstoß auf 20 Euro / 20,4 Euro scheint jederzeit möglich. Im besten Fall bleiben Rücksetzer eng begrenzt – idealerweise auf 18 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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