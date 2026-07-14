Für Gold wird es jetzt dramatisch

Newmont Corp. – Obacht! Aktie des Gold-Kupfergiganten wankt 14.07.2026, 10:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Für Gold wird es jetzt dramatisch: Newmont Corp. – Obacht! Aktie des Gold-Kupfergiganten wankt
© Bn Redaktion, KI generiert
Unmittelbar vor der Veröffentlichung der eminent wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für Juni ringt der Goldpreis um seine psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar. Die jüngsten Korrekturtiefs liegen mit etwa 3.950 US-Dollar nur knapp darunter. Die Lage ist aus charttechnischer Sicht dramatisch. Zieht Gold noch einmal den Kopf aus der Schlinge oder ist das jetzt der finale Todesstoß für die Goldpreisrallye?
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Newmont Corporation 81,93 EUR +0,17 % Lang & Schwarz

Die „Geschichte“ ist schnell erzählt. Die Eskalation im Nahen Osten hat die Ölpreise kräftig nach oben gejagt. Zudem scheint die Eskalationsspirale an Fahrt zu gewinnen. Im Ergebnis hat Brent-Öl die Widerstandsmarke von 80 US-Dollar überwunden. Dieser Umstand zieht nun auch technisch motivierte Akteure in den Ölmarkt. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 90 US-Dollar oder gar 100 US-Dollar sollte nicht überraschen. 

Newmont Corp

Hohe Ölpreise schüren Inflations- bzw. Zinsängste. Dass sich das Ganze unmittelbar vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise abspielt, erhöht die Brisanz der Situation noch einmal deutlich. 

Die Entwicklung der Anleiherenditen verdeutlicht die Zinsängste. So überschritten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen im gestrigen Montagshandel die außerordentlich wichtige Marke von 4,6 Prozent. Einer Ausdehnung der Aufwärtsbewegung auf 4,7 Prozent steht damit nicht sonderlich viel im Weg. Die Entwicklung der Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen hat ebenfalls Schwung aufgenommen. Die Renditen laufen mit Vehemenz auf die 4,3 Prozent zu. Der Markt preist offenkundig einen baldigen Zinsschritt der Fed ein. Der US-Dollar bekommt vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ebenfalls Aufwind. Der US-Dollar-Index hat die Marke von 101 Punkten übersprungen. 

Steigende Anleiherenditen und ein haussierender US-Dollar sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für den Goldpreis. Der Rücksetzer auf 4.000 US-Dollar ist bereits ein Warnsignal. Sollte es nun auch noch deutlich unter die 3.950 US-Dollar gehen, könnte es das mit der Goldpreisrallye gewesen sein. 

Newmont Corp. – Obacht! Aktie des Gold-Kupfergiganten wankt

Die Aktie des Gold- und Kupfergiganten Newmont Corp. (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) stand zuletzt unter permanenten Abgabedruck. Erholungsversuche auf der Oberseite wirkten immer saft- und kraftloser. Zuletzt schafften es die Vorstöße auf der Oberseite nicht mehr über die 100 US-Dollar. Die Handelsspanne verengte sich damit auf 90 US-Dollar bis 100 US-Dollar. Diese vergleichsweise enge Handelsspanne könnte darauf hindeuten, dass ein dynamischer Ausbruch kurz bevorsteht. Die Richtung ist freilich noch offen.  

Bn-Redaktion/mt
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