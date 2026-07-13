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Dax zu Wochenbeginn unter Druck

Deutsche Bank – Aktie baut Momentum auf 13.07.2026, 14:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax zu Wochenbeginn unter Druck: Deutsche Bank – Aktie baut Momentum auf
© 2026 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main / Deutsche Bank Warschau
Der Wochenauftakt hat es in sich. Der Dax preist die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten ein. Die Eskalation vom Wochenende hat den deutschen Leitindex kalt erwischt. Er tauchte in einer ersten Reaktion unter die psychologisch relevante Marke von 25.000 Punkten ab. Im weiteren Verlauf konnte sich der Dax jedoch wieder stabilisieren.
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Deutsche Bank 31,27 EUR -0,26 % Quotrix Düsseldorf

Nach der Eskalation im Nahen Osten haben wenig überraschend die Ölpreise zu Wochenbeginn weiter Fahrt aufgenommen. So nähert sich Brent-Öl mittlerweile den 80 US-Dollar. Ein Ausbruch über diese Marke könnte dem Ölpreis auch unter technischen Aspekten weiteren Schwung geben. Die steigenden Ölpreise fachten die Inflationssorgen an. Entsprechend reagierten die Anleiherenditen. So legten etwa die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen weiter zu und nähern sich nunmehr der Marke von 4,6 Prozent. Die nicht minder wichtigen Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen legten ebenfalls zu und entfernten sich von den 4,2 Prozent. Aus technischer Sicht könnte es hier zu einer Bewegung auf 4,4 Prozent kommen. Dort liegt eine markante Widerstandszone, die Ende 2024 / Anfang 2025 ausgebildet wurde.

Kurzum. Die wichtige Handelswoche (unter anderem werden in den nächsten Tagen noch wichtige Preisdaten erwartet) startete holprig, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Nach dem ersten Schreck hat sich der Dax wieder stabilisiert. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten muss das erklärte Ziel für diese Handelswoche sein. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen ist die Aufgabe durchaus ambitioniert.

Die Aktie der Deutschen Bank legte in den letzten Tagen deutlich zu. Dabei überwand sie wichtige Widerstände und baute dadurch Aufwärtsmomentum auf. 

Deutsche Bank Aktienchart

Deutsche Bank – Aktie baut Momentum auf 

Der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich von 28 Euro hat der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) einen Schub gegeben. Aufwärtsmomentum entwickelte sich. Die Aktie lief über die Marke von 30 Euro. Damit aktivierte sie auf der Oberseite weiteres Kurspotenzial. Kurzzeitig sah es sogar nach einem erfolgreichen Ausbruch über die 32 Euro in Richtung 34 Euro aus. Doch im Bereich von 32 Euro setzten schließlich doch noch Gewinnmitnahmen ein. 

Zusammengefasst: Die Deutsche-Bank-Aktie macht aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck. Zwar verpasste es die Aktie, die Bewegung auf 34 Euro zu ziehen, doch noch immer ist der kurzfristige Aufwärtstrend (grün) aktiv, sodass die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auf 34 Euro und darüber hinaus noch immer das zu präferierende Szenario ist. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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