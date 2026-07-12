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Rheinmetall

Kaufen, wenn die Kanonen donnern, oder in Deckung bleiben? 12.07.2026, 09:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, oder in Deckung bleiben?
© Bild: .istockphoto.com/Victor Golmer
Noch im Januar dieses Jahres schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Rheinmetall-Aktie zum Comeback oberhalb von 2.000 Euro ansetzen würde. Die Aktie hatte damals enormen Auftrieb. Rüstung war das Trendthema an der Börse. Mittlerweile bietet sich ein etwas anderes Bild. Salopp könnte man formulieren, dass die Karawane weitergezogen ist. Der Markt hat sich zwischenzeitlich neue Trendthemen bzw. Spielwiesen gesucht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 994,15 EUR +0,01 % Lang & Schwarz
DAX 25.095,44 PKT -0,05 % Ariva Indikation

Der Rüstungssektor hat sein Momentum verloren. Rheinmetall stellt da keine Ausnahme dar. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens hatte jedoch nicht nur mit der Großwetterlage zu kämpfen. Hauseigene Probleme kamen hinzu. So haderte der Markt etwas mit den Zahlen zum 1. Quartal 2026. Dass sich das Fregattenprojekt F-126 in Luft auflöste, trug auch nicht unbedingt zur Kaufstimmung bei.

Analysten griffen die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate auf und begannen damit, Kursziele zu senken. Auch diese Maßnahmen trugen nicht unbedingt dazu bei, dass Anleger und Investoren in die Rheinmetall-Aktie strömten. Ganz im Gegenteil. Die Aktie ging in die Knie. Verkaufssignale dominierten das Handelsgeschehen in der letzten Zeit. Ein Ende der Abwärtsbewegung ist nicht abzusehen, musste die Rheinmetall-Aktie zuletzt doch erneut unter die 1.000 Euro abtauchen.

Aktienchartanalyse

Als die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) im Juni das erste Mal seit langer Zeit wieder unter die 1.000 Euro rutschte, dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben. Bis auf knapp 900 Euro ging es für Rheinmetall, ehe dann doch Käufe einsetzten und die Aktie rasch wieder über die psychologisch relevante Markte von 1.000 Euro lief. Als es jedoch darum ging, das wichtige Widerstandscluster 1.200 Euro / 1.240 Euro aufzubrechen, versagten der Aktie die Kräfte. Gewinnmitnahmen drückten die Rüstungsaktie daraufhin abermals unter die 1.000 Euro. Die zentrale Aufgabe muss nun darin bestehen, die 900 Euro zu verteidigen und neue Verlaufstiefs zu verhindern. Auf der Oberseite muss es über die Zone 1.200 Euro / 1.240 Euro gehen.

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Rheinmetall. Das Kursziel setzen sie mit 1.300 Euro an. Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „buy“. In puncto Kursziel sahen sie jedoch Handlungsbedarf und senkten es von 1.750 Euro auf nun 1.600 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS schlagen in die gleiche Kerbe und bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 1.600 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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