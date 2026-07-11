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13 Prozent Kurssprung

Der Kampf um EasyJet eskaliert 11.07.2026, 15:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

EasyJet
© Bild von Peter Spranger auf Pixabay
Der Übernahmekampf um EasyJet nimmt überraschend an Fahrt auf. Apollo Global Management hat das bisherige Angebot von Castlelake überboten und damit die Karten bei der britischen Fluggesellschaft neu gemischt. Für Aktionäre steigt die Aussicht auf einen höheren Verkaufspreis, doch der Abschluss bleibt mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.
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easyJet 7,786 EUR +0,05 % Lang & Schwarz

Apollo legt das höhere Angebot vor

Apollo bietet für EasyJet umgerechnet rund 6,7 Milliarden Euro in bar. Das entspricht etwa 8,40 Euro je Aktie und liegt über der Offerte von Castlelake, die sich auf rund 6,5 Milliarden Euro oder 8,10 Euro je Aktie belief. Für die Umrechnung wurde der Euro Referenzkurs vom 10. Juli 2026 verwendet. Der Verwaltungsrat von EasyJet erklärte, das Angebot von Apollo unterstützen zu wollen.

EasyJet Aktie reagiert mit Kurssprung

An der Börse sorgte der Einstieg des neuen Bieters für deutliche Kursgewinne. Die EasyJet Aktie stieg nach Bekanntwerden des Angebots zeitweise um rund 12 Prozent. Apollo bietet damit einen Aufschlag von etwa 22 Prozent auf den Schlusskurs vor der Ankündigung. Gegenüber dem Kurs vor dem ersten Castlelake Angebot liegt die Prämie sogar bei rund 81 Prozent.

Castlelake muss über Nachbesserung entscheiden

Castlelake hatte sich zuvor grundsätzlich mit EasyJet auf zentrale finanzielle Bedingungen verständigt. Das Unternehmen war bereit, rund 8,10 Euro je Aktie zu zahlen. Nach dem höheren Apollo Angebot ist der Verwaltungsrat jedoch nicht mehr bereit, die bisherige Castlelake Offerte zu empfehlen. Castlelake kann nun nachbessern, aussteigen oder an seinen bisherigen Bedingungen festhalten.

Flughafenrechte machen EasyJet wertvoll

Das Interesse der Finanzinvestoren zeigt, welchen Wert EasyJet trotz der Belastungen im Flugverkehr besitzt. Die Airline verfügt über eine bekannte Marke, wichtige Start und Landerechte an stark ausgelasteten Flughäfen sowie 208 eigene Flugzeuge. Hinzu kommt das wachsende Reisegeschäft EasyJet Holidays. Apollo will die bestehende Strategie, die Flottenerneuerung und den Ausbau zusätzlicher Erlösquellen unterstützen.

Aktionäre bleiben vorerst im Wartemodus

Ein verbindlicher Abschluss steht weiterhin aus. Apollo muss bis zum 7. August 2026 ein formelles Angebot vorlegen oder sich zurückziehen. Castlelake hat bis zum 3. August 2026 Zeit für eine Reaktion. Zusätzlich müssen mögliche Käufer die europäischen Eigentumsregeln für Fluggesellschaften erfüllen. Für Anleger bleibt damit offen, ob ein Bieterwettbewerb den Preis weiter nach oben treibt oder regulatorische Hürden die Übernahme verzögern.

Bn-Redaktion/tb
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