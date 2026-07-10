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BYD-Aktie

Mega-Energieauftrag und Hypercar sorgen für Fantasie 10.07.2026, 16:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BYD
© iStock.com/Robert Way
Die BYD-Aktie rückt mit gleich zwei spektakulären Nachrichten in den Fokus der Anleger. Während der chinesische Konzern einen Milliardenauftrag im Energiespeichergeschäft an Land zieht, sorgt gleichzeitig ein neuer Elektro-Supersportwagen für Aufsehen. Entwickelt sich BYD zunehmend vom Autobauer zum breit aufgestellten Technologiekonzern?
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BYD 9,523 EUR +2,40 % Tradegate

Milliardenauftrag für Batteriespeicher

BYD Energy Storage hat mit dem staatlichen Energiekonzern Masdar aus Abu Dhabi einen Liefervertrag über Batteriespeicher mit einer Kapazität von 11,275 Gigawattstunden abgeschlossen. Es handelt sich um einen der größten Einzelaufträge dieser Art weltweit. Die Speicher kommen im Solarprojekt „Round The Clock“ zum Einsatz, das mithilfe eines 19-Gigawattstunden-Speichers rund um die Uhr sauberen Strom liefern soll.

Für BYD ist der Deal ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Energiesparte zunehmend zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickelt. Bereits im vergangenen Jahr lieferte das Unternehmen Speichersysteme mit einer Kapazität von mehr als 15 Gigawattstunden nach Saudi-Arabien.

Angriff auf Porsche und Ferrari

Parallel treibt BYD auch seine Premiumstrategie voran. Beim Goodwood Festival of Speed feierte der neue Denza Z seine Europapremiere. Der Elektro-Sportwagen verfügt über 1.604 PS, beschleunigt in 2,25 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 349 km/h. Dank neuer Schnellladetechnologie soll sich die Batterie in nur fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent aufladen lassen.

Aktie vor wichtiger Hürde

Nach dem Rücksetzer Ende Juni konnte sich die BYD-Aktie zuletzt deutlich erholen. Vom 52-Wochen-Tief bei 8,03 Euro stieg der Kurs zeitweise wieder auf rund 9,60 Euro. Charttechnisch bleibt jedoch die 200-Tage-Linie bei etwa 10,80 Euro die entscheidende Hürde für eine nachhaltige Trendwende.

Fazit

Mit dem Großauftrag im Energiespeichergeschäft zeigt BYD, dass das Unternehmen längst nicht mehr ausschließlich vom Autogeschäft abhängt. Gleichzeitig unterstreicht der Denza Z den technologischen Anspruch im Premiumsegment. Kurzfristig bleiben der Preisdruck im chinesischen Automarkt und die zuletzt rückläufige Profitabilität Risiken. Langfristig könnte die zunehmende Diversifizierung jedoch ein wichtiger Wachstumstreiber für die BYD-Aktie werden.

Bn-Redaktion/js
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