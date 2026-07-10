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TKMS setzt Aufwärtsbewegung fort

Sind jetzt auch neue Hochs möglich? 10.07.2026, 09:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TKMS setzt Aufwärtsbewegung fort: Sind jetzt auch neue Hochs möglich?
© Germannavyphotograph auf Pexels
Die Eskalation im Nahen Osten hat die Rüstungsaktien zurück in den Fokus der Marktakteure gebracht. Zu den derzeit spannendsten deutschen Vertretern gehört Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Das Unternehmen hat in puncto Auftragseingänge aktuell einen Lauf.
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TKMS 82,00 EUR -3,93 % Lang & Schwarz

In unserer letzten Kommentierung zu TKMS am 25. Juni thematisierten wir an dieser Stelle die Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums, das aus dem Ruder gelaufene F126-Fregattenprojekt endgültig zu begraben und stattdessen acht MEKO-Fregatten des Typs A-200 DEU von TKMS zu beschaffen. Mittlerweile hat der Haushaltsausschuss des Bundestags grünes Licht für den Kauf von vier Fregatten gegeben. Darüber hinaus ist eine Option auf vier weitere Fregatten gebilligt. 

Bei den MEKO-Fregatten blieb es nicht. TKMS steht zudem vor einem milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Kanada. Im Bieterwettstreit setzte sich TKMS gegen den südkoreanischen Rüstungskonzern Hanwha Ocean durch. Hilfe bekam TKMS nicht zuletzt von der Bundesregierung. 

TKMS in der Börsennews Aktienanalyse

TKMS setzt Aufwärtsbewegung fort - Sind jetzt auch neue Hochs möglich?

Reicht der imposante Newsflow aus, um die TKMS-Aktie (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS) aus ihrer Korrektur zu holen? Das Korrekturszenario hat sich festgesetzt und dominiert das Handelsgeschehen bereits seit Monaten. Im Chart bildete sich zuletzt eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 70 Euro auf der Unterseite und 90 Euro auf der Oberseite aus. Positiv hervorzuheben ist, dass sich die TKMS-Aktie von der wichtigen Unterstützung von 70 Euro lösen konnte. Aber: Der Schwung reichte bislang nicht aus,  um die zentralen Widerstände auf der Oberseite – sprich die Kursbereiche um 90 Euro und 100 Euro – aufzubrechen. 

Das sagen die Analysten

Die Bandbreite der Analystenmeinungen ist durchaus beachtlich. So bestätigten die Analysten von Bernstein Research zuletzt ihr Votum „market-perform“ für die Aktie. Das Kursziel setzen die US-Amerikaner nach wie vor mit 76 Euro an. Deutlich optimistischer sind hingegen die Analysten von Deutsche Bank Research. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für die TKMS-Aktie. Das Kursziel setzten die Analysten mit sportlichen 110 Euro an.

Zusammengefasst

TKMS baute zuletzt ein bemerkenswertes Momentum auf. Dennoch reichte dieses nicht aus, um die Aktie über den womöglich entscheidenden Widerstand von 100 Euro zu hieven. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die TKMS-Aktie muss über die 90 Euro und 100 Euro, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Die 70 Euro sollten dabei tunlichst nicht unterschritten werden, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.  

Bn-Redaktion/mt
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