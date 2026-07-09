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SpaceX nach dem Abverkauf

Ist das jetzt endlich der Boden? 09.07.2026, 15:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX nach dem Abverkauf: Ist das jetzt endlich der Boden?
© aboodi vesakaran auf Pexels
Nach dem gigantischen Börsengang von SpaceX hat sich der Staub gelegt. Die Gemüter haben sich ein Stück weit abgekühlt. Entsprechend geriet der Aktienkurs des Raumfahrt- und KI-Unternehmens danach unter Druck. Nur noch wenig erinnert an die explosive Dynamik, die unmittelbar nach dem Börsengang herrschte – jede Aktie erliegt an der Börse irgendwann einmal der Schwerkraft, auch die SpaceX-Aktie.
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SpaceX nach dem Abverkauf

Der Börsengang von SpaceX (WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol: SPX) im Juni wurde von einer Marketingmaschine sondergleichen begleitet. Kritiker des Unternehmens / der Aktie mutmaßen, dass nur durch das gigantische Marketing ein Ausgabepreis von 135 US-Dollar erzielt werden konnte. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, am Ende steht ein spektakulärer und zudem sehr erfolgreicher Börsengang. Die Aktie debütierte zu 150 US-Dollar. Dabei blieb es nicht. Die Aktie legte vom Start weg kräftig zu und überschritt kurze Zeit nach dem Börsengang bereits die Marke von 200 US-Dollar. 

Space X Aktienchart

Wie eingangs bereits thematisiert erliegt jede Aktie aber irgendwann der Schwerkraft. SpaceX bildet da keine Ausnahme. So mündete der Ausflug über die Marke von 200 US-Dollar für die Aktie in einem veritablen Abverkauf. Kurzzeitig ging es dabei auch unter die 150 US-Dollar. 

Aus charttechnischer Sicht sind die 200 US-Dollar auf der Oberseite für die SpaceX-Aktie von Bedeutung. Auf der Unterseite sind es die 150 US-Dollar und sowie der Emissionspreis von 135 US-Dollar. 

Während ein Großteil der Privatanleger SpaceX durchaus zurückhaltend gegenüberstehen, herrscht auf Analystenseite fast Einigkeit. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten der Schweizer UBS stufen die Aktie des Raumfahrt- und KI-Unternehmens mit „buy“ ein. Das Kursziel setzen sie mit 210 US-Dollar an. Die Analysten von Deutsche Bank Research sind noch optimistischer. Ihr Votum lautet ebenfalls „buy“. Das Kursziel sehen sie bei 255 US-Dollar. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Aktie mit „overweight“. Das Kursziel setzen die US-Amerikaner mit 225 US-Dollar an. Fast schon zurückhaltend zeigen sich die Analysten von Goldman Sachs. Das Votum lautet „buy“, das Kursziel aber „nur“ 205 US-Dollar.

Zusammengefasst

Nach dem erfolgreichen Börsengang ist SpaceX in der Realität angekommen. Der Handel dürfte bis auf Weiteres volatil bleiben. Es könnten noch einige Wochen vergehen, bis sich ein klarer Trend herauskristallisieren wird. Wichtige Impulse sind zudem von den Zahlen für das 2. Quartal 2026 zu erwarten.

Bn-Redaktion/mt
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