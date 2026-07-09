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Indexaufnahme ohne Wirkung

SpaceX Aktie enttäuscht Anleger 09.07.2026, 13:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX
© Foto von SpaceX auf Unsplash
Die SpaceX Aktie bleibt trotz der schnellen Aufnahme in den Nasdaq 100 unter Druck. Gleichzeitig überbieten sich Analysten mit teils sehr hohen Kurszielen. Die große Frage lautet, ob der Markt die Raumfahrt und KI Fantasie noch nicht einpreist oder ob die Erwartungen bereits zu weit gehen.
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Nasdaq 100 bringt keinen Schub

Seit Dienstag ist SpaceX im Nasdaq 100 vertreten. Möglich wurde die schnelle Aufnahme nur vier Wochen nach dem Börsendebüt am 12. Juni durch ein neues Fast Track Verfahren. Trotz der dadurch ausgelösten Käufe vieler ETFs und Indexfonds blieb der erwartete Kursschub aus. Die Aktie schloss zuletzt bei 148,30 US Dollar, umgerechnet rund 130 Euro, und damit unter ihrem ersten offiziellen Börsenkurs von 150 US Dollar oder etwa 131 Euro.

Aktie bleibt stark schwankungsanfällig

Der Ausgabepreis hatte bei 135 US Dollar gelegen, also bei rund 118 Euro. Am ersten Handelstag stieg die Aktie zunächst bis auf ein Rekordhoch von 201,80 US Dollar oder etwa 177 Euro. Seitdem schwankt der Kurs deutlich. Dabei zählt SpaceX mit einer Börsenbewertung von rund zwei Billionen US Dollar, umgerechnet etwa 1,75 Billionen Euro, weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

Analysten setzen hohe Marken

Nach dem Ende der Stillhaltefrist äußern sich nun auch Banken, die am Börsengang beteiligt waren. Morgan Stanley bewertet SpaceX mit „Overweight“ und nennt ein Kursziel von 300 US Dollar, rund 263 Euro. Goldman Sachs sieht 205 US Dollar, JPMorgan 225 US Dollar und die Deutsche Bank mehr als 255 US Dollar. Besonders weit geht Raymond James mit einem Ziel von bis zu 800 US Dollar, also rund 701 Euro. UBS bleibt bei „Buy“ und 210 US Dollar.

Starlink und KI treiben Fantasie

Morgan Stanley sieht SpaceX als Plattform aus Weltrauminfrastruktur, globaler Konnektivität und Rechenleistung. Der Umsatz soll laut Basisszenario von 45 Milliarden US Dollar im Jahr 2026 auf 319 Milliarden US Dollar im Jahr 2030 steigen. Das entspricht rund 39 Milliarden Euro und 280 Milliarden Euro. Bis 2040 werden sogar 3,3 Billionen US Dollar erwartet. Große Hoffnungsträger sind Starship, Starlink, Rechenzentren im Orbit und KI Angebote wie Grok Enterprise.

Kritik an der Bewertung wächst

Die hohen Ziele treffen jedoch auf deutliche Skepsis. Morningstar sieht den fairen Wert der Aktie lediglich bei 63 US Dollar, also rund 55 Euro. Kritiker bezweifeln vor allem die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Starship, künstlicher Intelligenz und Rechenzentren im Orbit. Jeremy Grantham sagte, die Nasdaq habe „betrogen“ und SpaceX „in den Nasdaq-Index quetschen“ wollen. Für Anleger bleibt die Aktie damit eine Wette auf technische Durchbrüche, fallende Startkosten und dauerhaft gesicherte Finanzierung.

Bn-Redaktion/tb
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