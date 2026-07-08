Der Dax bebt und wankt bedenklich

Bayer stemmt sich gegen den Abverkauf 08.07.2026, 14:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Dax bebt und wankt bedenklich: Bayer stemmt sich gegen den Abverkauf
© 2026 Bayer AG / Die Konzernzentrale der Bayer AG in Leverkusen.
Das ist gar nicht gut. Die Lage im Nahen Osten ist eskaliert. Und mit der Eskalation jagten die Ölpreise in die Höhe. Die Inflationssorgen sind zurück und mit ihnen die Sorgen vor steigenden Zinsen. Die Ängste manifestieren sich in deutlich anziehenden Anleiherenditen. Aktien haben in dieser Gemengelage einen überaus schweren Stand. Der Dax bebt und wankt dabei bedenklich.
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Bayer 49,96 EUR -1,35 % Quotrix Düsseldorf

Rein kalendarisch könnte man sich eigentlich dem Thema Sommerrallye widmen, doch die Umstände verbieten es noch. Der Dax hat sein Vorhaben, über die 26.000 Punkte vorzustoßen, vorerst ad acta gelegt. Das Unvermögen des Index, trotz diverser Versuche nicht entscheidend über die 26.000er Marke zu laufen, muss man im Nachhinein als Warnsignal bewerten. Kräftige Gewinnmitnahmen fegen derzeit über den deutschen Leitindex. Mittlerweile steht die psychologisch relevante Marke von 25.000 Punkten zur Disposition. Sollte diese signifikant unterschritten werden, ist Obacht geboten. Weitere Abgaben in Richtung 24.000 Punkte sind in diesem Fall nicht auszuschließen. 

In den USA wird im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen kommt diesem Termin eine besondere Bedeutung zu. 

Die Bayer-Aktie stemmte sich zuletzt gegen die Marktunbilden. Doch so ganz ungeschoren kommt auch sie nicht davon.

Bayer Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Bayer stemmt sich gegen den Abverkauf

Aus Sicht der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) kommen die Marktunbilden zur Unzeit. Die Aktie war gerade drauf und dran, sich freizuschwimmen und Akzente auf der Oberseite zu setzen. Die Verluste halten sich noch in Grenzen. Und dennoch… 

Das Thema Glyphosat verlor zuletzt seinen Schrecken, zumindest einen Großteil. Wir berichteten im Kommentar vom 26. Juni ausführlich. Der Markt honorierte die Entwicklungen. Von der Aktie fiel eine Last ab. Entsprechend rasant legte die Aktie zu. Bis auf 54 Euro schoss die Aktie nach oben, ehe sie von Gewinnmitnahmen erfasst wurde. Mittlerweile hat die Bayer-Aktie den wichtigen Kursbereich von 50 Euro erreicht. Sollte es darunter gehen, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 47 Euro / 45 Euro eröffnen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss die Bayer-Aktie die Marke von 54 Euro überwinden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel hoben sie deutlich von 55 Euro auf 62,5 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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