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44 Prozent unter Rekord

Rheinmetall kämpft um das Comeback 07.07.2026, 17:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall Panzer
© Bild von Felipe Silva auf Pexels
Die Rheinmetall Aktie bleibt einer der auffälligsten Werte im DAX. Nach starken Kursgewinnen am Vortag legte das Papier auch am 7. Juli 2026 weiter zu. Anleger schauen nun auf die Frage, ob die Erholung nur eine Gegenbewegung ist oder der nächste Aufwärtsimpuls beginnt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.113,40 EUR -1,99 % Tradegate

Rheinmetall gegen den Markt

Während der DAX am 7. Juli 2026 um 0,48 Prozent fiel, stieg die Rheinmetall-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 1 Prozent bis auf 1.145,20 Euro. Damit setzte sich der Düsseldorfer Rüstungskonzern deutlich vom Gesamtmarkt ab. Bereits am 6. Juli war Rheinmetall mit einem Plus von 3,35 Prozent der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Der DAX hatte den Handel an diesem Tag mit einem leichten Plus von 0,15 Prozent bei 25.808,60 Punkten beendet.

Erholung nach deutlichem Rückstand

Trotz der jüngsten Stärke bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch groß. Die Aktie liegt heute um 17:37 Uhr bei 1.115 Euro und damit 44 Prozent unter dem Höchststand von 1.994,75 Euro. Gleichzeitig notiert sie klar über dem 52-Wochen-Tief von 944,10 Euro. Diese Spanne zeigt, wie stark die Erwartungen an Rheinmetall schwanken. Für Anleger ist damit nicht nur das operative Geschäft entscheidend, sondern auch die Frage, wie viel Zukunft bereits im Kurs steckt.

Aufträge bleiben der zentrale Treiber

Der Rüstungskonzern profitiert weiter von der hohen Nachfrage nach Verteidigungstechnik. Neue Meldungen zur Zusammenarbeit mit Lockheed Martin und zur möglichen Produktion von ATACMS-Raketen in Deutschland stützen das Interesse an der Aktie. Auch die breitere Debatte über europäische Produktionskapazitäten für Munition und Raketen bleibt ein wichtiger Kurstreiber. Rheinmetall steht damit im Zentrum eines Marktes, der politisch stark geprägt ist und zugleich hohe Investitionen verlangt.

Bewertung wird zur Belastungsprobe

Die Streubesitz-Marktkapitalisierung von Rheinmetall liegt aktuell bei 52,59 Milliarden Euro. Das entspricht einem Indexgewicht von 2,46 Prozent im DAX. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 9,75 Milliarden Euro und einen Gewinn von 1,34 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen die wirtschaftliche Größe des Unternehmens, machen aber auch deutlich, dass der Aktienkurs hohe Erwartungen widerspiegelt.

Rally mit offenem Ausgang

Für die Rheinmetall-Aktie bleibt das Umfeld grundsätzlich unterstützend. Verteidigungsausgaben, internationale Kooperationen und der Ausbau industrieller Kapazitäten sprechen für langfristige Nachfrage. Kurzfristig können jedoch Gewinnmitnahmen, politische Entscheidungen oder Verzögerungen bei Großprojekten schnell auf den Kurs drücken. Nach dem kräftigen Anstieg steht Rheinmetall deshalb vor einem Börsentest: Die Aktie muss zeigen, ob aus der Erholung wieder ein stabiler Trend werden kann.

Bn-Redaktion/tb
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