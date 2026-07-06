Anzeige
++++++ Bereit zum Abheben: 8,8-Mio.-Nanocap direkt neben Europas Lithium-Giganten – jetzt steigt die Spannung ++++++
Nach dem Absturz

Rheinmetall Anleger greifen wieder zu 06.07.2026, 17:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Helikopter und Soldaten
© Bild von Joel Rivera-Camacho auf Unsplash
Die Rheinmetall Aktie setzt ihre Erholung am Montag fort. Nach dem schweren Rückschlag der vergangenen Wochen greifen Anleger wieder bei dem DAX Wert zu. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob daraus eine neue Rüstungsrally werden kann oder nur eine technische Gegenbewegung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.130,60 EUR +3,29 % Tradegate

Fünfter Gewinntag in Folge

Rheinmetall zählte am Montag erneut zu den stärkeren Werten im DAX. Die Aktie stieg zeitweise auf 1.133,10 Euro und lag damit 3,52 Prozent über dem Vortagesschluss von 1.094,20 Euro. Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit Gewinnen. Der DAX selbst legte nur um 0,05 Prozent zu. Damit lief Rheinmetall dem Gesamtmarkt klar davon und erreichte im Tagesranking zeitweise den ersten Platz.

Abstand zum Hoch bleibt groß

Trotz der Erholung ist der jüngste Einbruch noch nicht aus dem Chart verschwunden. Die Aktie notiert weiterhin grob 43 Prozent unter ihrem 52 Wochen Hoch von 1.994,75 Euro. Das 52 Wochen Tief liegt bei 944,10 Euro. Diese Spanne zeigt, wie stark die Schwankungen bei Rüstungswerten zuletzt geworden sind. Rheinmetall bleibt zwar ein zentraler DAX Titel, doch die Aktie reagiert empfindlich auf Nachrichten zu Aufträgen, Haushalten und Bewertungen.

Rückschlag kam aus dem Marinesektor

Belastet hatte zuletzt vor allem die Unsicherheit um ein deutsches Marineprojekt. Berichte über die Streichung eines großen F126 Vorhabens hatten den gesamten Verteidigungssektor unter Druck gesetzt. Dabei ging es um sechs Fregatten mit einem ursprünglich geschätzten Volumen von 10 Milliarden Euro. Später standen deutlich höhere Kosten im Raum. Für Rheinmetall war das ein harter Stimmungsdämpfer, weil Anleger zuvor stark auf wachsende Verteidigungsausgaben gesetzt hatten.

Rüstungsfantasie bleibt erhalten

An der grundsätzlichen Wachstumsstory hat sich dennoch wenig geändert. Rheinmetall profitiert weiter von hohen Verteidigungsbudgets, steigenden Munitionsbestellungen und dem Bedarf an moderner Ausrüstung. Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei 50,89 Milliarden Euro. Damit gehört der Konzern zu den gewichtigeren Industrie und Rüstungswerten im deutschen Leitindex. Entscheidend ist nun, ob neue Aufträge das Vertrauen nach dem Kursrutsch wieder stabilisieren können.

Jetzt zählt die Belastbarkeit der Rally

Die Erholung wirkt stark, bleibt aber erklärungsbedürftig. Nach einem Rückgang von mehr als 40 Prozent zum Jahreshoch kann schon eine leichte Entspannung kräftige Käufe auslösen. Für Anleger wird deshalb wichtig, ob Rheinmetall die Marke von 1.100 Euro behaupten kann. Gelingt das, könnte die Aktie weiteres Vertrauen gewinnen. Scheitert die Bewegung, wäre der jüngste Anstieg nur eine Gegenreaktion nach dem Ausverkauf.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA8JMK
Ask: 9,22
Hebel: 18,57
mit starkem Hebel
WA7R7A
Ask: 2,08
Hebel: 5,43
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA8JMK WA7R7A. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
16,6 Milliarden Euro Deal: Diese KI Aktie hebt ab

16:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex - Kurs bricht dramatisch ein: Ist der Abverkauf eine …

15:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tiefstand oder Chance? Analysten streiten über überzogene …

13:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie: Diese neuen Kursziele sorgen für Aufmerksamkeit

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Rückt jetzt das Jahreshoch …

13:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: DHL Group – Aktie …

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon nach Abverkauf: Ist die Aktie jetzt endlich bereit für das …

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Fantasie treibt Nebius: Nebius Aktie vor Kursexplosion NVIDIA …

Gestern 20:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer