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SAP-Aktie

Diese neuen Kursziele sorgen für Aufmerksamkeit 06.07.2026, 13:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© iStock.com/Wirestock
Die Aktie der SAP SE hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren und bewegt sich aktuell in einer Phase der Stabilisierung. Während die Kursentwicklung zuletzt unter Druck stand, sehen viele Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial. Allerdings gehen die Einschätzungen darüber auseinander, wie groß die Herausforderungen für den Softwarekonzern im Umfeld von Cloud und Künstlicher Intelligenz tatsächlich sind.
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SAP 140,08 EUR +0,44 % Lang & Schwarz

Deutlicher Rückgang im laufenden Jahr

Die Aktie von SAP SE hat im bisherigen Jahresverlauf erheblich an Wert eingebüßt und notiert inzwischen deutlich unter früheren Rekordständen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch liegt bei fast der Hälfte, während sich gleichzeitig eine Stabilisierung im Bereich um die jüngsten Tiefs abzeichnet. Diese Entwicklung hat die Diskussion über den fairen Wert des DAX-Schwergewichts neu entfacht.

JP Morgan bleibt vorsichtig – trotz Kursziel 175 Euro

Die Analysten von JPMorgan Chase sehen die Aktie weiterhin neutral bewertet und verweisen auf ein Kursziel von rund 175 Euro. Das entspricht zwar einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von etwa einem Viertel, dennoch bleibt die Einstufung zurückhaltend. Besonders kritisch wird die Entwicklung der Margen gesehen, da hohe Investitionen in Cloud und Künstliche Intelligenz die Profitabilität belasten könnten.

Andere Banken deutlich optimistischer

Ein ganz anderes Bild zeichnen dagegen Institute wie UBS und Berenberg. Diese sehen Kursziele im Bereich von über 200 Euro und damit deutlich mehr Spielraum nach oben. Auch der Marktkonsens liegt klar über den vorsichtigeren Einschätzungen und signalisiert weiterhin Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Softwarekonzerns.

Starkes Cloud-Geschäft als Stütze

Operativ bleibt insbesondere das Cloud-Segment ein zentraler Wachstumstreiber der SAP SE. Die Cloud-Umsätze wuchsen zuletzt im hohen zweistelligen Prozentbereich, während auch der Auftragsbestand deutlich zulegen konnte. Insgesamt erzielte der Konzern im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 27,8 Milliarden Euro und einen Gewinn von etwa 8,2 Milliarden Euro. Diese Entwicklung wird von vielen Analysten als stabilisierender Faktor gewertet.

Bewertung zwischen Risiko und Chance

Trotz der schwächeren Kursentwicklung wird die Bewertung der Aktie von einigen Marktbeobachtern im historischen Vergleich als moderater eingeschätzt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen unter dem langfristigen Durchschnitt, was die Diskussion über eine mögliche Unterbewertung verstärkt. Gleichzeitig bleibt das Umfeld geprägt von Unsicherheiten durch hohe Investitionen, Wettbewerb und den Umbau hin zu KI-gestützten Geschäftsmodellen.

Bn-Redaktion/js
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