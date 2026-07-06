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Dax startet robust in die neue Handelswoche

DHL Group – Aktie macht Dampf. Die nächsten Kursziele 06.07.2026, 13:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet robust in die neue Handelswoche: DHL Group – Aktie macht Dampf. Die nächsten Kursziele
© Bild von Bilal EL-Daou auf Pixabay
Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Alles scheint für eine Fortsetzung der Rekordjagd vorbereitet zu sein – womöglich klopft der deutsche Leitindex bald an den Kursbereich von 26.000 Punkten an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 55,86 EUR ±0,00 % Tradegate
DAX 25.779,43 PKT -0,10 % Ariva Indikation

Für etwas Rückenwind sorgen zu Wochenbeginn die rückläufigen Ölpreise. Brent-Öl und WTI-Öl geben zur Stunde leicht nach. Unter anderem nähert sich Brent-Öl wieder der Marke von 70 US-Dollar. Rückenwind gibt es derzeit auch vom Anleihemarkt. Hier wirkt der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Juni nach, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. So stehen unter anderem die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen unter Druck. Aktuell notieren die Renditen bei 4,12 Prozent. Unmittelbar vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts stand der Bereich von 4,2 Prozent zur Disposition. 

Zusammengefasst

Der Dax startet vielversprechend in die neue Handelswoche. Einem Test der 26.000er Marke scheint nicht mehr sonderlich viel im Wege zu stehen. Etwaige Rücksetzer sollten indes eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 25.000 Punkte. 

Zu den Dax-Titeln, die ein starkes Aufwärtsmomentum aufweisen, gehört die Aktie der DHL Group. Die Aktie konsolidierte mustergültig und setzte schließlich zum Ausbruch an. Das frische Kaufsignal entfaltet seine Wirkung und könnte die Aktie weit tragen. 

DHL Group Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

DHL Group – Aktie macht Dampf. Die nächsten Kursziele 

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) konsolidierte in den letzten Wochen innerhalb einer Seitwärtsbewegung. Dabei kristallisierten sich zügig die Marken von 53,2 Euro und 50 Euro als Begrenzungen heraus. Mit dem Ausbruch über die 53,2 Euro löste die Aktie ein starkes Kaufsignal aus. Wie weit kann es tragen? 

Die DHL Group ließ nach dem Ausbruch nichts anbrennen und überwand den Widerstandsbereich von 55 Euro. Damit steht der Aktie nunmehr die Tür in Richtung 60 Euro offen. Die aktuell zu beobachtende Dynamik stützt diese Erwartung. Mit Rücksetzern und Gewinnmitnahmen muss dennoch jederzeit gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 53,2 Euro begrenzt. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 60 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bleiben skeptisch. Ihr Votum lautet „market-perform“ und das Kursziel 44 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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