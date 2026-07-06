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Tiefstand oder Chance?

Analysten streiten über überzogene Bewertung bei der PayPal-Aktie 06.07.2026, 13:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild PayPal
© PayPal
Die Aktie der PayPal Holdings steht im Spannungsfeld zwischen schwächerer Profitabilität und anhaltendem Wachstum im operativen Geschäft. Während Analysten die aktuelle Bewertung als deutlich zu niedrig und im Vergleich zur Branche einstuft, bleibt der Markt insgesamt zurückhaltend. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen ein gemischtes Bild aus stabiler Entwicklung und sinkender Ertragskraft.
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Name Aktuell Diff. Börse
PayPal 38,98 EUR -0,91 % Lang & Schwarz

Starkes Wachstum im Kerngeschäft bleibt intakt

Operativ präsentiert sich PayPal Holdings weiterhin solide. Die Nutzerbasis erreichte mit rund 439 Millionen aktiven Konten einen neuen Höchststand, während auch die Zahl der Transaktionen im Jahresvergleich weiter zulegte. Besonders das gesamte Zahlungsvolumen entwickelte sich positiv und stieg deutlich an, was die anhaltende Bedeutung der Plattform im digitalen Zahlungsverkehr unterstreicht.

Venmo und Transaktionen als Wachstumstreiber

Ein wichtiger Treiber bleibt die Plattform Venmo, die erneut ein zweistelliges Wachstum beim Zahlungsvolumen verzeichnete. Auch die Intensität der Nutzung nahm zu, was sich in einer steigenden Zahl an Transaktionen pro Konto widerspiegelt. Damit zeigt sich, dass PayPal trotz zunehmender Konkurrenz weiterhin eine hohe Aktivität innerhalb seines Ökosystems verzeichnet.

Gewinne geraten unter Druck

Während die Umsätze wachsen, entwickelt sich die Profitabilität rückläufig. Der Nettogewinn sank zuletzt im Jahresvergleich deutlich, ebenso wie operative Kennzahlen wie Cashflow und EBITDA. Als Gründe gelten unter anderem höhere Transaktionskosten sowie Belastungen durch Beteiligungen. Auch die Prognosen deuten kurzfristig auf weiter verhaltene Gewinnentwicklung hin.

Bewertung sorgt für Diskussionen

Besondere Aufmerksamkeit erhält derzeit die Bewertung der Aktie. Analysten bezeichnen die Diskrepanz zwischen Kursniveau und Fundamentaldaten als überzogen und sehen die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern und historischen Durchschnittswerten deutlich unterbewertet. Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis und Free-Cashflow-Multiples liegen spürbar unter dem Branchenniveau.

Dem gegenüber steht jedoch ein Marktumfeld, das von Skepsis geprägt bleibt. Wettbewerbsdruck durch große Tech-Konzerne, insbesondere im Bereich digitaler Wallets, sowie Unsicherheiten im Management werden weiterhin als Belastungsfaktoren gesehen.

Markt zwischen Skepsis und Turnaround-These

Insgesamt ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Während das operative Geschäft stabil wächst und langfristige Trends im digitalen Zahlungsverkehr intakt bleiben, belasten kurzfristige Gewinnrückgänge und Wettbewerbssorgen die Stimmung. Die Diskussion über eine mögliche Unterbewertung der PayPal Holdings gewinnt damit an Dynamik, ohne dass der Markt bislang eine klare Richtung vorgibt.

Bn-Redaktion/js
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