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Amazon nach Abverkauf

Ist die Aktie jetzt endlich bereit für das Comeback? 06.07.2026, 10:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon nach Abverkauf: Ist die Aktie jetzt endlich bereit für das Comeback?
© Foto von Christian Wiediger auf Unsplash
Für die Amazon-Aktie brechen richtungsweisende Handelstage an. Nach knackigen Kursverlusten zeigte die Aktie zuletzt eine bemerkenswerte Gegenreaktion. Doch wie ist diese Erholung zu bewerten? Noch steht sie auf tönernen Füßen. Doch bereits die nächsten Tage könnten die Lage klären und den Blick freigeben.
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Amazon 214,18 EUR +0,91 % Lang & Schwarz

Amazon - Ist die Aktie jetzt endlich bereit für das Comeback?

Die Zahlen zum 1. Quartal 2026 sind verpufft. Der Markt haderte nicht zuletzt mit den immensen Ausgaben bzw. Investitionen bei Amazon. Diese spiegelten sich im deutlich rückläufigen free cash flow wider. Zu den positiven Aspekten gehörte sicherlich das Umsatzwachstum der Cloud-Sparte AWS. Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) setzte dennoch Ende April / Anfang Mai im Bereich von 278 US-Dollar zur Top-Bildung an. Einen ersten knackigen Rücksetzer unter die Zone von 260 US-Dollar parierte die Aktie mit einem neuerlichen Kursanstieg. Offenkundig zogen die damals vermeintlich günstigen Kurse Käufer in die Aktie. Doch dann passierte genau das, was nicht passieren sollte. Im entscheidenden Moment, als es darum ging, den Widerstand bei 278 US-Dollar aufzubrechen, schwächelte die Aktie. Das erhoffte Kaufsignal blieb aus. Stattdessen setzten erneut Gewinnmitnahmen ein. In den darauffolgenden Tagen nahm das Doppeltop immer deutlicher Form an. Als die 255 US-Dollar unterschritten wurden, schnappte die charttechnische Falle zu. Anders ausgedrückt: Das Doppeltop vervollständigte sich. Und es kam, wie es kommen musste – die Amazon wurde „gerupft“.

Amazon Aktienchart

Zuletzt ging es für Amazon unter die 200-Tage-Linie und unter die Unterstützung von 230 US-Dollar. Immerhin blieb die eminent wichtige Unterstützung von 220 US-Dollar unberührt. Ein Rücksetzer unter diese Unterstützung hätte womöglich für weitere Verwerfungen gesorgt, so aber drehte die Aktie im Bereich von 225 US-Dollar nach oben ab. Mit der Rückkehr über die 240 US-Dollar erlangte die Erholung erste Relevanz. Ein Sprung über die 250 US-Dollar würde die untere Trendwende weiter forcieren. Mit Blick auf die Unterseite gilt – unter die 225 US-Dollar darf es jetzt nicht mehr gehen. 

Das sagen die Analyste

Die Analysten von JPMorgan haben ihr Votum „overweight“ für Amazon bestätigt. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 330 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies schlagen in die gleiche Kerbe. Ihr Votum lautet „buy“. Als Kursziel setzen sie 320 US-Dollar an. 

Bn-Redaktion/mt
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