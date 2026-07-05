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BioNTech Aktie

1.800 Jobs wackeln und Moderna greift zu 05.07.2026, 14:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BioNTech Aktie: 1.800 Jobs wackeln und Moderna greift zu
© BioNTech
BioNTech steht vor einem tiefen Umbau. Der einstige Hoffnungsträger der deutschen Biotechbranche muss Werke schließen, Stellen streichen und seine Zukunft neu ausrichten. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob der Wandel zur Onkologie rechtzeitig gelingt.
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Name Aktuell Diff. Börse
BioNTech 84,45 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Moderna 71,15 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

BioNTech galt lange als Ausnahmeunternehmen. Nach der Gründung 2008 folgten hohe Millionenfinanzierungen, 2019 der Börsengang und 2021 ein Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro. Der Coronaimpfstoff machte das Mainzer Unternehmen weltweit bekannt. Inzwischen trägt dieses Geschäft aber nicht mehr wie früher. Ein neues marktreifes Produkt fehlt bislang.

Tiefe Einschnitte in Deutschland

Der Konzern will mehrere Produktionsstandorte schließen. Betroffen sind die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen sowie ein Werk in Singapur. Auch Einrichtungen des übernommenen Konkurrenten CureVac stehen auf der Kippe. Die Schließungen sollen schrittweise bis Ende 2027 umgesetzt werden. Bis zu rund 1.800 Stellen könnten betroffen sein.

Mitarbeiter stellen harte Fragen

Bei einer Betriebsversammlung wurde deutlich, wie groß die Verunsicherung ist. Ein Mitarbeiter fragte: „Wie gedenkt Biontech, sich nach der langen, schmerzvollen Transformation noch so darzustellen, dass wir weiter als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden?“ Die Frage trifft den Kern des Problems. BioNTech muss Kosten senken, will aber zugleich Fachkräfte halten und neue Forschung vorantreiben.

Moderna prüft deutsche Werke

Ausgerechnet der frühere Corona-Konkurrent Moderna zeigt Interesse an den Anlagen. Moderna-Chef Stéphane Bancel führte Gespräche in Berlin und sagte: "Wenn wir die richtige Partnerschaft mit der deutschen Bundesregierung finden würden, wären diese Anlagen eine interessante Option - im Vergleich zu einem Neubau." Auf die Frage, ob Moderna Beschäftigte übernehmen würde, sagte er: "Wenn wir in ein Werk investieren würden - ganz sicher."

Aktie bleibt unter Druck

An der Börse ist BioNTech weit vom Hoch entfernt. Seit dem Höchststand im November 2021 hat die Aktie mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Auch Moderna leidet unter dem schwächeren Covid-Geschäft und verlor seit Ende 2021 im hohen zweistelligen Bereich. Für BioNTech hängt nun viel davon ab, ob die Krebsforschung künftig Umsätze liefert und der Umbau ohne weiteren Vertrauensverlust gelingt.

Bn-Redaktion/ar
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