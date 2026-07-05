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Nach dem Kursdebakel und einer knackigen Gegenreaktion

Ist Aixtron bereit für das Comeback? 05.07.2026, 10:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Kursdebakel und einer knackigen Gegenreaktion: Ist Aixtron bereit für das Comeback?
© Bild: AIXTRON SE
Als die Aixtron-Aktie Mitte Juni den markanten Widerstandsbereich um 60 Euro aufbrach und es nach einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 70 Euro aussah, schien das bullische Szenario vollends intakt zu sein. Doch einmal mehr zeigte sich, dass die Börse kein Selbstläufer ist. Statt weiterer Kursgewinne in Richtung 70 Euro zu feiern, geriet die Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie unter Druck. Zunächst fielen die einsetzenden Gewinnmitnahmen noch moderat aus, doch der Druck nahm im weiteren Verlauf deutlich zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AIXTRON 49,19 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Zuletzt wurde es heftig, um nicht zu sagen dramatisch. Die Aktie geriet ins Straucheln und fand sich kürzlich im Kursbereich von 44 Euro wieder. Am Freitag setzte Gegenwehr ein. Aixtron legte kräftig zu und konnte so einen Teil der Kursverluste kompensieren. Doch was ist diese Gegenbewegung letztendlich wert? Handelt es sich dabei nur um eine Reaktion auf die erlittenen Kursverluste oder wurde durch den starken Freitagshandel der Grundstein für eine untere Trendwende gelegt? Vor diesem Hintergrund kommt den nächsten Handelstagen eine große und womöglich auch richtungsweisende Bedeutung zu.

Ist Aixtron bereit für das Comeback?  

Die zentrale Frage lautet: Ist die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) nach den heftigen Kursverlusten bereits reif für ein Comeback? Die Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie rutschte zuletzt unter die eminent wichtige Marke von 50 Euro. Aixtron kam erst im Kursbereich von 44 Euro zum Stehen. Dort liegt eine weitere Unterstützung.

Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht bietet sich folgendes Bild. Der Verlust der wichtigen Marke von 50 Euro schmerzt. Das Verkaufssignal führte Aixtron auf 44 Euro. Um es zu neutralisieren, muss Aixtron über die 50 Euro zurückkehren. Nach dem starken Freitag könnten die 50 Euro bereits zu Beginn der neuen Handelswoche zur Disposition stehen.

Zusammengefasst

Nach den heftigen Kursverlusten könnte Aixtron im Kursbereich von 44 Euro den Korrekturboden gefunden haben. Die starke Gegenreaktion am Freitag liefert ein entsprechendes Indiz. Dennoch muss es für die Aktie nun darum gehen, nachzusetzen und über die 50 Euro auszubrechen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 44 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Ein Rücksetzer unter die 40 Euro würde bereits eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research hoben kürzlich das Kursziel von 23,50 Euro auf 56,00 Euro an. Das Votum der Analysten blieb mit „hold“ jedoch unverändert.

Bn-Redaktion/mt
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