Milliarden-Deal

Kassieren Continental-Anleger jetzt eine fette Sonderdividende? 04.07.2026, 16:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Continental
© Bild von Continental
Beim DAX-Zulieferer Continental sorgt ein spektakulärer Befreiungsschlag für Schlagzeilen. Der Hannoveraner Traditionskonzern trennt sich in einem Paukenschlag von seiner schwächelnden Industriesparte ContiTech und verkauft den Bereich an den US-Finanzinvestor Lone Star Funds. Da der Deal am heutigen Samstag offiziell vertraglich besiegelt wurde, blicken Aktionäre nach dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von 75,98 Euro nun voller Vorfreude auf den kommenden Montag. Der Markt feiert die strategische Rosskur schon jetzt, da ein warmer Geldregen winkt.
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Name Aktuell Diff. Börse
Continental 79,60 EUR +4,72 % Lang & Schwarz

Satter Milliarden-Erlös sichert den Befreiungsschlag

Die finanziellen Rahmendaten der vereinbarten Mega-Transaktion untermauern das strategische Geschick des Managements. Dem Verkauf wird ein stolzer Unternehmenswert von 4,0 Milliarden Euro zugrunde gelegt. Hinzu kommen erfolgsabhängige Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren. Nach dem finalen Abschluss, der unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen bis Ende des Jahres 2026 angestrebt wird, fließt dem Konzern ein direkter Mittelzufluss von rund 3,1 Milliarden Euro zu.

Gigantischer Geldregen für die Aktionäre geplant
Das absolute Highlight für Investoren verbirgt sich hinter der geplanten Mittelverwendung. Während ein kleinerer Teil der Milliardensumme zur nachhaltigen Reduzierung der Konzernverschuldung eingesetzt wird, soll der Löwenanteil von rund 2,5 Milliarden Euro direkt an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das Management lässt derzeit prüfen, ob die Auszahlung in Form einer saftigen Sonderdividende oder einer hochattraktiven Kombination aus Aktienrückkäufen und Sonderdividenden erfolgt.

Konzentration auf das margenstarke Reifen-Kerngeschäft
Mit dem Verkauf von ContiTech schließt der Autozulieferer seine lang erwartete Neuausrichtung erfolgreich ab. Künftig bündelt das Unternehmen alle Ressourcen auf das traditionell hochprofitable und krisenresistentere Kerngeschäft mit Qualitätsreifen. Während Continental die Ausbeute ausgegliedert hat, bleibt der hervorragende Ausblick für das globale Reifengeschäft von der Abspaltung völlig unberührt. Der Umbau stützt den Aktienkurs seit Monaten, weshalb Continental im laufenden Jahr bereits gegen den schwachen Trend der Autobranche zulegen konnte.

Wichtige EU-Zollentscheidung wirft Schatten voraus
Neben dem aktuellen Milliarden-Deal rückt bereits der nächste Kurstreiber in den Fokus der Anleger. Am kommenden Dienstag (7. Juli) wird die mit Spannung erwartete Entscheidung der EU über Antidumping-Maßnahmen bei chinesischen Reifeneinfuhren erwartet. Analysten von Jefferies und der Deutschen Bank, die ihr Kursziel jüngst auf 75 Euro angehoben haben, betonen das Potenzial dieser Entscheidung. Sollten hohe Zölle verhängt werden, würde dies das europäische Reifengeschäft von Continental strukturell massiv stärken und den operativen Aufwind zusätzlich beschleunigen.

Charttechnik signalisiert starken Ausbruch nach oben
Aus Sicht der Markttechnik kam die offizielle Meldung am Wochenende zu einem idealen Zeitpunkt. Die Continental-Aktie ging mit einem deutlichen Wochenplus bei 75,98 Euro aus dem Xetra-Handel. Durch die charttechnische Verteidigung der wichtigen Unterstützungslinien notiert das Papier unmittelbar an seinem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 77,50 Euro. Schafft das Papier zum Wochenauftakt den nachhaltigen Sprung über diesen charttechnischen Deckel, wäre der Weg für eine dynamische Aufwärtswelle in Richtung der 80-Euro-Marke endgültig frei.

Bn-Redaktion/js
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