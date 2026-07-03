Tesla überholt, Aktie belebt: BYD meldet sich eindrucksvoll zurück

BYD hat sich im globalen Elektroauto-Rennen eindrucksvoll zurückgemeldet. Im zweiten Quartal 2026 lieferte der chinesische Autobauer 557.090 batterieelektrische Fahrzeuge aus und lag damit rund 77.000 Einheiten vor Tesla. Für den Markt ist das ein starkes Signal: BYD beweist erneut, dass der Konzern nicht nur im Heimatmarkt China, sondern auch im internationalen Wettbewerb eine zentrale Rolle spielt.

Die Aktie reagiert am Freitag deutlich und steigt um 4,50 Prozent auf 9,36 Euro. Der Kurssprung fällt in eine Phase, in der das Papier zuvor stark unter Druck stand. Seit Jahresbeginn liegt BYD weiterhin 14,56 Prozent im Minus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 14,80 Euro aus dem Juli 2025 ist die Aktie noch 36,76 Prozent entfernt. Erst am 30. Juni erreichte sie mit 8,03 Euro ihr Jahrestief. Seitdem hat sich der Kurs innerhalb einer Woche um 12,91 Prozent erholt.

Diese Bewegung zeigt, wie stark der Markt derzeit zwischen operativer Stärke und strukturellen Risiken abwägt. Einerseits liefert BYD mehr reine Elektroautos aus als Tesla. Andererseits bleibt die Bewertung von Fragen geprägt, die weit über reine Stückzahlen hinausgehen. Entscheidend ist, ob der Konzern sein internationales Wachstum schnell genug ausbauen kann, um Schwächen im chinesischen Heimatmarkt und den Druck auf die Margen auszugleichen.

Exportboom gegen Heimatmarkt-Schwäche: Die Margenfrage wird entscheidend

Die Juni-Zahlen zeigen ein zweigeteiltes Bild. National stiegen die Verkäufe um 5,2 Prozent auf 403.472 Einheiten. Auf Halbjahressicht gingen die Gesamtverkäufe jedoch auf 1.808.511 Fahrzeuge zurück, was einem Minus von 15,72 Prozent entspricht. Damit wird deutlich: BYD wächst nicht mehr überall gleichmäßig. Während einzelne Monatszahlen Stärke zeigen, bleibt der längerfristige Vergleich belastet.

Besonders wichtig ist deshalb der Auslandsanteil. Dieser liegt inzwischen bei 43,3 Prozent des Gesamtvolumens. Für BYD ist das mehr als nur ein geografischer Erfolg. Das Auslandsgeschäft ist profitabler als der Heimatmarkt. Die Bruttomarge liegt international bei 19,46 Prozent, während sie in China nur 16,66 Prozent erreicht. Jeder zusätzliche Anteil am Absatz außerhalb Chinas kann damit die Konzernmarge stützen.

Der Exportmotor läuft derzeit auf Hochtouren. Im Juni lieferte BYD 175.349 Fahrzeuge ins Ausland aus und erreichte damit einen neuen Monatsrekord. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 95 Prozent. Gleichzeitig gewinnt BYD auch in höherpreisigen Segmenten an Profil. Die Premiummarke Denza überschritt im Juni erstmals die Marke von 20.000 verkauften Einheiten. Das ist ein wichtiges Signal, weil BYD damit nicht ausschließlich über günstige Preise wahrgenommen wird, sondern auch im Premiumbereich stärker Fuß fasst.

Auch technologisch will der Konzern seinen Vorsprung absichern. Die Blade Battery 2.0 geht in die Serienproduktion. Parallel startet die fünfte Generation der DM-i-Hybridtechnologie mit einem thermischen Wirkungsgrad von über 46 Prozent. Beide Entwicklungen sollen die Produktpalette stärken und könnten BYD helfen, sich in einem zunehmend härteren Wettbewerbsumfeld über Effizienz, Reichweite und Kostenstruktur zu differenzieren.

Zölle, Konkurrenz und Preisdruck: BYDs globale Führungsrolle hat ihren Preis

Trotz der starken Auslieferungszahlen bleibt das Umfeld anspruchsvoll. In China ist die Gewinnmarge der Branche auf etwa 3,2 Prozent geschrumpft. Der Heimatmarkt ist geprägt von hohem Wettbewerb, Preisdruck und zunehmender Sättigung. Zwischen Januar und Mai 2026 fielen die Einzelhandelsverkäufe von Pkw in China um 19,5 Prozent. Für BYD ist das besonders relevant, weil der Konzern trotz wachsendem Auslandsgeschäft weiterhin stark vom chinesischen Markt abhängt.

Hinzu kommen handelspolitische Belastungen. Die EU hat vorläufige Zölle von bis zu 45,3 Prozent auf chinesische Elektrofahrzeuge verhängt. Für BYD könnte das einen Teil der Profitabilität im Exportgeschäft beeinträchtigen, insbesondere wenn Fahrzeuge direkt aus China nach Europa geliefert werden. Im ersten Halbjahr exportierte BYD 789.367 Fahrzeuge. Damit stehen nicht nur Absatzchancen, sondern auch Kostenstrukturen und Produktionsstandorte stärker im Fokus.

Auch die Konkurrenz aus China schläft nicht. Chery meldete im Juni mit 191.062 Fahrzeugen ebenfalls einen Exportrekord. Das zeigt, dass BYD im internationalen Geschäft nicht allein unterwegs ist. Mehrere chinesische Hersteller drängen gleichzeitig auf Auslandsmärkte, was den Wettbewerb um Händlernetze, Markenbekanntheit, Preise und Produktionskapazitäten verschärft.

Im zweiten Halbjahr stehen deshalb mehrere Weichenstellungen an. Am 28. Juli 2026 soll in Japan der Kei-Kleinwagen "RACCO" starten. Für BYD wird das ein Test in einem Markt, der traditionell stark von heimischen Herstellern verteidigt wird. Parallel prüft der Konzern den Bau eines zweiten europäischen Werks. Spanien oder Frankreich stehen zur Wahl. Eine solche Entscheidung könnte langfristig wichtig werden, um näher an europäischen Kunden zu produzieren und die Auswirkungen von EU-Zöllen strukturell zu verringern.

BYD hat Tesla bei den batterieelektrischen Auslieferungen im zweiten Quartal 2026 übertroffen und damit seine globale Bedeutung unterstrichen. Doch der eigentliche Prüfstein liegt nun in der Profitabilität. Der Konzern muss zeigen, dass Exportrekorde, neue Technologien und Premiumambitionen stark genug sind, um den Druck im chinesischen Heimatmarkt, mögliche Zollbelastungen und den wachsenden Wettbewerb auszugleichen.