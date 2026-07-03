Dax auf Rekordjagd

Rheinmetall – Das ist noch nicht ausgestanden 03.07.2026, 10:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax auf Rekordjagd: Rheinmetall – Das ist noch nicht ausgestanden
© Matias Luge auf Pexels
Der Dax lässt auch im frühen Freitagshandel nichts anbrennen und macht mit beeindruckender Dynamik Dampf. Die Rekordjagd geht weiter und es könnte dabei zu einem furiosen Wochenfinale kommen.
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Rheinmetall 1.100,20 EUR -0,76 % Gettex

Der gestern veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Juni machte den Aktienmärkten Beine. Schwächer als erwartet fiel die Zahl der neugeschaffenen Stelle exLandwirtschaft aus. Das drängte die Zinssorgen in den Hintergrund. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hätte das Zinsthema aller Voraussicht nach weiter angeschoben. So aber brachte der Bericht etwas Entspannung. Neben den Aktienmärkten atmeten vor allem auch die Edelmetalle kräftig auf. Gold und Silber legten deutlich zu und entfernten sich dadurch von ihren letzten Verlaufstiefs. 

Mit aktuell 25.700 Punkten nimmt der deutsche Leitindex so langsam Kontakt zu den 26.000 Punkten auf. Ein Vorstoß über die 26.000 Punkte scheint in Anbetracht des aktuellen Momentums nur eine Frage der Zeit zu sein. 

Der heutige Wochenausklang hält noch einige Konjunkturdaten bereit. So werden unter anderem noch aktuelle Daten zum deutschen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor (nach Redaktionsschluss) erwartet. Die US-Börsen bleiben heute hingegen feiertagsbedingt geschlossen.

Kurzum. Ist gestern der Startschuss zur Sommerrallye gefallen? Die Chancen dafür stehen so schlecht nicht. Aus charttechnischer Sicht muss der Dax nun nachlegen und mit einem beherzten Sprung über die 26.000er Marke die Rallye weiter ankurbeln. Mit Rücksetzern muss angesichts des exponierten Kursniveaus jederzeit gerechnet werden. Diese sollten im besten Fall eng begrenzt bleiben – idealerweise auf 25.000 Punkte. 

Die Rheinmetall-Aktie setzte zuletzt ebenfalls zur Erholung an. Diese steht nun vor ihrer ersten wichtigen Bewährungsprobe. Die zentrale Frage lautet – Trendwende oder laues Lüftchen?

Rheinmetall Aktienchart

Rheinmetall – Das ist noch nicht ausgestanden

Die Erholung der Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) ist durchaus wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Allerdings ist das Thema „Ausdehnung der Korrektur“ noch nicht ausgestanden. Für weitere Entlastung könnte die Rückkehr der Aktie über den Kursbereich von 1.120 Euro sorgen. Nach dem Verlust dieser Zone rauschte die Aktie auf knapp 900 Euro. Dieser Rücksetzer legte gleichzeitig die Basis für die aktuell noch zu beobachtende Erholung. Bislang ist diese noch mit Vorsicht zu genießen und nur als technisch bedingt einzustufen. Ein dynamischer Vorstoß über die 1.120 Euro würde die Relevanz der Erholung jedoch deutlich erhöhen und der Rheinmetall-Aktie die Rückkehr in ein ruhigeres Fahrwasser ermöglichen. Ein Rücksetzer unter die 900 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays senkten kürzlich ihr Kursziel für Rheinmetall von 2.035 Euro auf 2.000 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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