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Bricht der Dax auf neue Hochs aus?

Münchener Rück – Ist das jetzt endlich die Trendwende? 02.07.2026, 14:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bricht der Dax auf neue Hochs aus? Münchener Rück – Ist das jetzt endlich die Trendwende?
© Bild: .istockphoto.com/aprott
Der Dax präsentiert sich im heutigen Donnerstagshandel in exzellenter Verfassung. Der Ausbruch über die 25.000er Marke nimmt Form an. Der deutsche Leitindex gewinnt an Momentum und so langsam kommt das gültige 52-Wochen-Hoch bei 25.508 Punkten in Reichweite. Bricht der Dax noch in dieser Handelswoche auf neue Hochs aus?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 502,00 EUR +2,18 % Lang & Schwarz
DAX 25.618,84 PKT +2,29 % Ariva Indikation

Der anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Juni dürfte maßgeblich darüber entscheiden, ob das Unterfangen gelingt oder dem Dax neue Hochs verwehrt bleiben. Der US-Arbeitsmarktbericht wird noch heute (nach Redaktionsschluss) veröffentlicht.

Ein Ausbruch auf neue Hochs wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Beweis dafür, dass die Rallye im Dax intakt und überaus vital ist. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 25.508 Punkte würde dem Index die Tür in Richtung 26.000 Punkte öffnen. Die starke Verfassung des Dax lässt Anleger und Investoren bereits von der Sommerallye „träumen“. Möglicherweise ist der Startschuss aber bereits gefallen.

Die Aktie der Münchener Rück weist aktuell ein starkes Aufwärtsmomentum auf. Nach den ausgedehnten Kursverlusten kam diese Erholung genau zum richtigen Zeitpunkt, rückte die Aktie doch bereits bedenklich an die Marke von 400 Euro heran.

Chartanalyse

Münchener Rück - Ist das jetzt endlich die Trendwende?

Der obere Chart der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) verdeutlichte die prekäre Konstellation, die sich nach dem Bewegung unter die 450 Euro einstellte. Zuvor gingen bereits die wichtigen Unterstützungen bei 510 Euro und 470 Euro verloren. Nach dem Rutsch unter die Marke von 450 Euro hätte wohl eine Ausdehnung der Bewegung auf 400 Euro nicht überrascht, doch die  Münchener Rück bekam im Kursbereich von 430 Euro festen Boden unter die Füße. Käufe setzten ein. Die Aktie drehte nach oben ab. Nach dem kapitalen Kursrutsch (noch Ende April notierte die Aktie im Bereich von 575 Euro) war die Aktie massiv überverkauft. Das lud zu Käufen ein.

Geht mit der Erholung eine Trendwende einher? Diese Frage dürfte bereits in Kürze beantwortet werden. Zunächst ist die Gegenbewegung vielversprechend angelaufen. Die Münchener Rück nähert sich der massiven Widerstandszone 500 Euro / 510 Euro. Ein Comeback oberhalb von 510 Euro würde die Trendwende forcieren. Rücksetzer sollte eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung bei 430 Euro darf nicht unterschritten werden, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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