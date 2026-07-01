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Yen im freien Fall

Warum Anleger jetzt nervös werden 01.07.2026, 13:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Japanischer Tempel
© Bild von Pexels auf Pixabay
Der japanische Yen ist auf den schwächsten Stand seit rund 40 Jahren gefallen. Der Dollar stieg zeitweise auf 162,65 Yen und löste neue Spekulationen über ein Eingreifen Japans aus. Für Anleger ist das mehr als ein Devisenthema, weil der Yen Carry Trade weltweit Aktien, Anleihen und Rohstoffe beeinflussen kann.
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Toyota 14,78 EUR +0,28 % Lang & Schwarz

Yen fällt auf historisches Tief

Der Absturz des Yen hat mehrere Gründe. Die Zinsen in Japan liegen trotz einer Anhebung weiter deutlich unter dem Niveau in den USA. Gleichzeitig stützen Erwartungen an weitere Zinsschritte der US Notenbank den Dollar. Hinzu kommen höhere Energiepreise, die Japan als großen Importeur zusätzlich belasten. Dadurch steigt der Bedarf an Dollar, während der Yen weiter unter Druck bleibt.

Carry Trade bleibt attraktiv

Der Yen Carry Trade funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Investoren leihen sich Geld in Yen zu niedrigen Zinsen und legen es in höher verzinsten Anlagen an, etwa in US Anleihen, Aktien oder anderen Dollar Anlagen. Solange der Yen schwach bleibt und die Zinsdifferenz groß ist, kann diese Strategie attraktiv sein. Genau das verstärkt aber auch den Abwertungsdruck, weil geliehene Yen verkauft und Dollar Anlagen gekauft werden.

Das Tief verändert das Risiko

Das 40 Jahres Tief macht den Carry Trade zugleich gefährlicher. Je weiter der Yen fällt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Japans Behörden eingreifen. Eine Intervention könnte den Yen schlagartig steigen lassen. Dann müssten Investoren ihre Positionen schließen, Yen zurückkaufen und riskante Anlagen verkaufen. Ein solcher Rückbau kann sich schnell auf Aktienmärkte, US Anleihen und Schwellenländer auswirken.

Tokio steht unter Druck

Die Märkte spekulieren bereits darüber, wann Japan handeln könnte. Als möglicher Zeitpunkt wird der 3. Juli genannt, weil die US Märkte wegen des Feiertags am 4. Juli in dünnerem Handel stehen könnten. Japan verfügt über hohe Währungsreserven, doch größere Eingriffe hätten Nebenwirkungen. Werden US Staatsanleihen verkauft, könnte das auch den amerikanischen Anleihemarkt belasten.

Signal für globale Märkte

Für Anleger bleibt der Yen damit ein wichtiger Risikofaktor. Ein schwacher Yen stützt zwar japanische Exportwerte und kann den Nikkei begünstigen. Dazu zählt auch Toyota, dessen Aktie stark auf Wechselkurserwartungen und die Entwicklung des globalen Autogeschäfts reagiert. Gleichzeitig steigen Importkosten und Inflationsdruck in Japan. Entscheidend wird nun, ob die Bewegung geordnet bleibt oder ob ein abrupter Gegenschlag kommt. Der Yen Carry Trade kann weiter laufen, doch sein größtes Risiko wächst mit jedem neuen Tief.

Bn-Redaktion/tb
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