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Gold vor Rutsch auf 3.800 US-Dollar

Barrick Mining – Könnte dramatisch für die Aktie werden 01.07.2026, 10:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold vor Rutsch auf 3.800 US-Dollar: Barrick Mining – Könnte dramatisch für die Aktie werden
© bn
Kurz vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes für Juni geht der Goldpreis auf Tauchstation. Das Edelmetall musste zunächst den Preisbereich um 4.000 US-Dollar aufgeben. Nun muss es zumindest darum gehen, den Kontakt zur psychologisch relevanten Marke nicht zu verlieren. Die Situation ist heikel. Die nächsten Handelstage – insbesondere der morgige Donnerstag – könnten richtungsweisenden Charakter haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 31,75 EUR -0,78 % Lang & Schwarz
Gold 3.976,74 USD -0,77 % L&S Exchange

Maßgeblichen Anteil am erneuten Rutsch des Goldpreises unter die 4.000er Marke haben die robusten Anleiherenditen und der überaus vitale US-Dollar. Der Markt stellt sich offenkundig auf einen starken US-Arbeitsmarktbericht für Juni ein. Ein solcher würde das Zinsthema wieder befeuern und eine Zinsanhebung in den USA wahrscheinlicher machen. Nicht wenige Marktakteure spekulieren darauf, dass die US-Notenbank bereits im September diesbezüglich aktiv werden könnte – zumindest deutet die Entwicklung der Anleiherenditen darauf hin. So setzen die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen aktuell wieder den Bereich von 4,2 Prozent unter Druck. Die eminent wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen haben die 4,5 Prozent ins Visier genommen. Ob sich die Erwartungen hinsichtlich eines starken US-Arbeitsmarktberichts erfüllen, zeigt sich dann am morgigen Donnerstag.

Die robusten Anleiherenditen stützen auch den US-Dollar. Der US-Dollar-Index forciert seinen Ausbruch über die Marke von 100 Punkten. Zwar hat die Dynamik des Ausbruchs zuletzt etwas gelitten, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass der US-Dollar-Index unmittelbar davor steht, eine untere Trendwende zu vollziehen. Für Gold sind das keine guten Nachrichten. Sollte sich der Bruch der 4.000er Marke manifestieren, könnte es für das Edelmetall rasch in Richtung 3.800 US-Dollar bzw. 3.500 US-Dollar gehen.

Am seidenen Faden hängt auch die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining.

Aktienchartanalyse

Barrick Mining – Könnte dramatisch für die Aktie werden

Noch vor wenigen Tagen hatte Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) die Chance, sich aus dem Abwärtstrend (grün dargestellt) zu befreien. Hierzu hätte es eines Vorstoßes über den Kursbereich 60 CAD / 65 CAD bedurft. Das Unterfangen scheiterte recht kläglich. Gewinnmitnahmen kamen auf und setzten die Produzentenaktie unter Druck.

Aktuell rückt der Kursbereich von 50 CAD in den Fokus. Dessen Bedeutung wird im oberen Chart deutlich. Ein Rücksetzer würde die Aktie in arge Bedrängnis bringen. Weitere Abgaben in Richtung 45 CAD oder 42,5 CAD würden in diesem Fall drohen. Um das Chartbild nachhaltig zu entspannen, ist die Aufgabenstellung unverändert – Barrick Mining muss über die 65 CAD!

Bn-Redaktion/mt
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