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Dax nimmt die 25.000er Marke ins Visier

Commerzbank – Setzt die Aktie zum Sprung auf 40 Euro an? 30.06.2026, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax nimmt die 25.000er Marke ins Visier: Commerzbank – Setzt die Aktie zum Sprung auf 40 Euro an?
© sb
Der Dax kämpft sich weiter nach oben. Mittlerweile nimmt der deutsche Leitindex wieder die Marke von 25.000 Punkten ins Visier. Gelingt es dem Dax, diesen nicht nur psychologisch relevanten Preisbereich zurückzuerobern?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.989,80 PKT +1,04 % Ariva Indikation
Commerzbank 37,38 EUR +0,40 % Baader Bank

Im frühen Dienstagshandel sorgten nicht zuletzt starke chinesische Konjunkturdaten für Auftrieb. So fielen sowohl der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe als auch der für das nicht-verarbeitende Gewerbe besser als, als im Vorfeld erwartet wurde. Im weiteren Tagesverlauf steht in den USA unter anderem noch die Veröffentlichung der Daten zum Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) an.

Die Entwicklung der Ölpreise steht weiterhin im Fokus der Aktienmärkte. Hier setzte nach der jüngste Talfahrt mittlerweile eine Stabilisierung ein.

Kurzum: Der Dax führt seine Erholung fort und nimmt dabei Kontakt zur Marke von 25.000 Punkten auf. Ein Sprung über diese Hürde wäre eminent wichtig und aus charttechnischer Sicht dringend erforderlich. Trotz positiver Vorzeichen gilt es unverändert, die Unterseite im Auge zu behalten. Ein Test der 24.000er Marke ist noch nicht vom Tisch.

Einen unverändert technisch starken Eindruck macht die Commerzbank-Aktie. Das anhaltende Ringen der UniCredit um eine Übernahme der Commerzbank hält die Commerzbank-Aktie nahe ihrer 52-Wochen-Hochs.

Aktienchartanalyse

Commerzbank-Aktie – Setzt die Aktie zum Sprung auf 40 Euro an?

Aus charttechnischer Sicht macht die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) einen starken Eindruck. Allerdings notiert die Aktie noch immer unterhalb des zentralen Widerstandsbereichs 38 Euro / 38,3 Euro.

Der Druck auf dieses Widerstandscluster ist jedoch enorm. Jederzeit könnte es nachgeben und so das aufgestaute Bewegungspotenzial sich Bahn brechen. Eine Bewegung auf 40 Euro oder gar 43 Euro sollte in diesem Fall nicht überraschen. Bis in den Kursbereich von 50 Euro türmen sich alte Widerstände aus den Jahren 2010 und 2011. Salopp formuliert, hat die Aktie ein dickes Brett zu bohren. Mit Gewinnmitnahmen muss jederzeit gerechnet werden. Diese sollten im besten Fall auf 36 Euro eng begrenzt bleiben. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat der Kursbereich von 33,5 Euro. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bleiben weiterhin optimistisch für die Commerzbank-Aktie. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 42 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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