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Nike vor den Q4 Zahlen

Anleger warten auf diese Signale 30.06.2026, 16:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nike
© Symbolbild von Paul Steuber auf Unsplash
Nike steht vor einem wichtigen Stimmungstest an der Börse. Der Sportartikelkonzern veröffentlicht am 30. Juni 2026 nach Handelsschluss seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal. Für Anleger geht es weniger um einen einzelnen Bericht als um die Frage, ob der lange erwartete Turnaround endlich glaubwürdiger wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nike (B) 36,29 EUR -0,29 % Lang & Schwarz

Aktie unter Druck

Die Nike Aktie notiert vor den Zahlen nahe einem Zwölf Jahrestief. Seit den Hochs aus dem Jahr 2021 hat der Titel massiv an Wert verloren, in diesem Jahr summiert sich das Minus laut Marktberichten bereits auf rund 35 Prozent. Damit ist Nike an der Börse nicht mehr der unangefochtene Qualitätswert, als der die Aktie lange galt.

Schwache Erwartungen

Analysten rechnen für das Quartal mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Erwartet werden teils nur 12 Cent Gewinn je Aktie und ein Umsatz von 10,85 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 9,50 Milliarden Euro. Nike selbst hatte zuletzt eine Umsatzspanne von 10,7 bis 10,9 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, also etwa 9,37 bis 9,55 Milliarden Euro.

China bleibt das Risiko

Besonders kritisch bleibt das Geschäft in China. Nike hatte für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang von 2 bis 4 Prozent signalisiert und zugleich auf starke Belastungen in Greater China verwiesen. In Berichten wird für diese Region ein möglicher Rückgang von rund 20 Prozent genannt. Für einen globalen Konsumwert ist das ein Warnsignal, weil China lange als zentraler Wachstumstreiber galt.

Konkurrenz greift an

Der Druck kommt nicht nur von schwächerer Nachfrage. Nike kämpft auch mit neuen und alten Wettbewerbern. Marken wie On Holding und Hoka gewinnen im Laufschuhmarkt an Sichtbarkeit, während in China lokale Anbieter wie Anta und Li Ning stärker auftreten. Zusätzlich belastete der frühere Fokus auf das eigene Direktgeschäft die Beziehungen zu wichtigen Großhandelspartnern.

Turnaround braucht Geduld

Unter CEO Elliott Hill soll Nike wieder näher an Produkte, Handelspartner und Kundennachfrage heranrücken. Dazu passt auch der Wechsel im Finanzressort: David Denton soll am 17. August 2026 neuer Finanzchef werden. Anleger dürften nun vor allem auf Aussagen zu Margen, Lagerbeständen, China und Großhandel achten. Ein einzelnes Quartal wird den Konzern kaum vollständig drehen, kann aber zeigen, ob die Erwartungen inzwischen tief genug liegen, damit die Nike Aktie wieder Vertrauen zurückgewinnt.

Bn-Redaktion/tb
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