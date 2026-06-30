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Deutsche Lufthansa vor dem Ausbruch

Fallen jetzt endlich die 10 Euro? 30.06.2026, 10:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa vor dem Ausbruch: Fallen jetzt endlich die 10 Euro?
© Lufthansa Group
Steht die Deutsche Lufthansa unmittelbar vor dem Befreiungsschlag?
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Deutsche Lufthansa 9,925 EUR +1,48 % TTMzero RT

Der Ausbruch über die 10 Euro scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. In den letzten Handelstagen entwickelte die Aktie ein unfassbares Aufwärtsmomentum und knackte dabei Widerstand um Widerstand. Der Weg in Richtung 10 Euro wurde geebnet. Nun muss die Aktie „nur“ noch die Chance ergreifen, die sich ihr gerade bietet.

Deutsche Lufthansa – Fallen jetzt endlich die 10 Euro?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) überschrieben wir an dieser Stelle am 8. Mai mit „Deutsche Lufthansa nach Zahlen - Hebt die Aktie jetzt in Richtung 10 Euro ab?“. Die Aktie reagierte auf die Veröffentlichung der Q1-Daten positiv und drang zum damaligen Zeitpunkt in den Kursbereich 8,5 Euro / 8,7 Euro ein. Damals erwies sich der Kursbereich als zu hartnäckig. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie wurde zurückgeworfen. In der Folgezeit startete die Deutsche-Lufthansa-Aktie einen weiteren Versuch, das Widerstandscluster aufzubrechen. Doch erneut scheiterte die Aktie. Es folgte ein Test der Unterstützung von 8 Euro. Erneut nahm die Aktie Schwung auf. Dieses Mal durchbrach die Deutsche Lufthansa den Widerstandsbereich 8,5 Euro / 8,7 Euro. Die Aktie hielt das Momentum hoch und knackte daraufhin die Widerstände bei 9,0 Euro und 9,5 Euro. Die Tür in Richtung 10 Euro öffnete sich.

Ein Vorstoß über die 10 Euro käme aus charttechnischer Sicht einem Befreiungsschlag gleich. Es wäre der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch. Zuletzt notierte die Aktie im Jahr 2023 zweistellig. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 12,5 Euro eröffnen. Als maßgeblicher Kurstreiber erweist sich in der aktuellen Situation der Rückgang der Ölpreise. Der rasante Anstieg der Ölpreise hatte sich überaus belastend auf die Kursentwicklung der Aktie ausgewirkt. Die Entspannung im Iran-Konflikt hat die Ölpreise zurückkommen lassen – sehr zur Freude der Fluggesellschaften.

Mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation gilt: Die Aktie muss nun über die 10 Euro ausbrechen. Doch Obacht. Das Erreichen der 10 Euro könnte zu Gewinnmitnahmen einladen. Mit Rücksetzern muss gerechnet werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer möglichst eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 9 Euro. Ein Rücksetzer unter die 8,5 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

 

Bn-Redaktion/mt
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