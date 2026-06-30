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Ölpreise unter Druck

BP – Aktie leidet massiv. Die nächsten Kursziele 30.06.2026, 10:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise unter Druck: BP – Aktie leidet massiv. Die nächsten Kursziele
© BP Europa SE
Die Ölpreise stehen seit geraumer Zeit massiv unter Druck.
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BP 5,464 EUR +0,28 % Baader Bank

Die Entspannungssignale im Iran-Konflikt lösten ein gewaltiges Preisbeben aus. Notierte Brent-Öl Mitte Mai noch oberhalb von 110 US-Dollar, so nimmt der Ölpreis aktuell den Preisbereich von 70 US-Dollar ins Visier. Verschiedene Faktoren lassen weiter sinkende Ölpreise erwarten. Nicht zuletzt ist die OPEC+ nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (erfolgte zum 1. Mai) massiv geschwächt. Die Preisbestimmungsmacht der OPEC+ über Förderquoten schwindet.

Der Markt kann durchaus mit einer Ausweitung des Angebots rechnen. Ein solches Szenario würde den Druck auf die Ölpreise hochhalten. Allerdings haben die globalen Rohöl-Lagerbestände ein bedenkliches Niveau erreicht. So lagen die Ölvorräte in den USA in der Woche zum 19. Juni mit 412,1 Mio. Barrel mittlerweile 7 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt.

Kurzum: Die Ölpreise befinden sich in einer entscheidenden Phase. Hält der Verkaufsdruck an? Die nächsten Tage werden womöglich richtungsweisenden Charakter haben.

BP – Aktie leidet massiv. Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) überschrieben wir am 16. Juni an dieser Stelle mit „BP – Wird es nun ganz finster?“. Damals löste die Aktie eine fallende Dreiecksformation (orange dargestellt) regelkonform über die Unterseite auf. Das destabilisierte den Chart der Ölaktie erheblich.

In den letzten Wochen ging es Schlag auf Schlag. Die BP-Aktie löste die Dreiecksformation über die Unterseite auf und damit gleichzeitig ein veritables Verkaufssignal aus. Das Verkaufssignal entfaltete seine Wirkung und brachte die Aktie in den letzten Tagen arg in Bedrängnis. In schneller Reihenfolge gingen die Unterstützungen bei 5,0 GBP und 4,8 GBP verloren. Das Signal gewann daraufhin an Relevanz. Weitere Abgaben drohen. Ein Test der nächsten wichtigen Unterstützung um 4,5 GBP scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen unausweichlich. 

Kurzum

Der BP-Aktie drohen aus charttechnischer Sicht weitere Abgaben. Die Aktie steuert auf einen Test der Unterstützung bei 4,5 GBP zu. Sollte es darunter gehen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall wäre selbst ein Test der 4,0 GBP nicht kategorisch auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es für die BP-Aktie zumindest über die 5,0 GBP gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 710 Pence. Die Analysten der kanadischen RBC schlagen in  die gleiche Kerbe. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 700 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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