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SAP am Boden

Kommt jetzt die Wende? 29.06.2026, 17:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP
© © SAP AG / Kay Herschelmann
Die SAP Aktie erholt sich zum Wochenstart spürbar. Der Abstand zum früheren Hoch bleibt aber groß. Für Anleger steht damit die Frage im Mittelpunkt, ob das DAX Schwergewicht nur technisch durchatmet oder ob die Cloud Zahlen wieder Vertrauen schaffen.
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SAP 136,28 EUR +0,62 % Baader Bank

Aktie springt im DAX nach oben

Am 29. Juni 2026 gehörte SAP zu den stärkeren DAX Werten. Die Aktie stieg laut aktuellen Marktdaten von 136,21 Euro auf 138,06 Euro und gewann damit über 1 Prozent. Zugleich lag das Handelsvolumen mit 358.618 Aktien deutlich unter dem Vortagswert von 2.078.018 Papieren. Das spricht für eine Erholung, die noch nicht von besonders breiter Marktaktivität getragen wird.

Abstand zum Rekord bleibt groß

Trotz des Tagesgewinns bleibt das Chartbild angespannt. Die Aktie liegt 47,60 Prozent unter ihrem 52 Wochen Hoch von 263,50 Euro. Das 52 Wochen Tief wird mit 130,96 Euro angegeben. Damit bewegt sich SAP aktuell deutlich näher am Jahrestief der vergangenen Woche als am früheren Spitzenwert. Für den Markt ist das ein klares Signal, dass starke Geschäftszahlen allein bisher nicht ausreichen, um den Bewertungsdruck vollständig zu lösen.

Cloud liefert das Gegengewicht

Operativ zeigt SAP weiterhin Wachstum. Im ersten Quartal 2026 stieg der Current Cloud Backlog währungsbereinigt um 25 Prozent. Die Cloud Erlöse legten währungsbereinigt um 27 Prozent zu. SAP verwies dabei ausdrücklich auf die Dynamik bei Unternehmens KI und auf eine stärkere Nutzung der eigenen Suite Lösungen. Damit bleibt das Cloud Geschäft der zentrale Treiber für Umsatz, Planbarkeit und Margenfantasie.

Prognose bleibt ambitioniert

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet SAP weiterhin Clouderlöse von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Die Cloud und Softwareerlöse sollen währungsbereinigt auf 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro steigen. Beim Non IFRS Betriebsergebnis rechnet der Konzern mit 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro. Dazu kommt ein erwarteter Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Diese Ziele erhöhen den Druck, die starke Cloud Dynamik auch in den kommenden Quartalen zu bestätigen.

DAX Gewicht erhöht die Bedeutung

SAP bleibt trotz der Kursschwäche einer der wichtigsten Werte im deutschen Leitindex. Der Börsenwert wurde zuletzt mit 157,78 Milliarden Euro angegeben, die DAX Gewichtung mit 7,63 Prozent. Nur Siemens liegt bei der Marktkapitalisierung höher. Damit beeinflusst SAP nicht nur Einzeldepots, sondern auch ETFs, Indexfonds und andere Finanzprodukte mit DAX Bezug. Analystendaten zeigen zugleich ein breites Meinungsspektrum: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 221,85 Euro. Überwiegend raten Analysten zum Kauf, einige wenige raten aber auch zum Verkauf.

Bn-Redaktion/tb
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