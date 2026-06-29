Anzeige
+++Gamechanger?: 9,8 % Uran gefunden – jetzt könnte KI den entscheidenden Treffer vorbereiten+++
Prognose gesenkt

Gerresheimer Aktie stürzt ab 29.06.2026, 18:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pipette und Reagenzgläser
© Bild: iStock.com/s:deliormanli
Die Gerresheimer Aktie steht nach neuen Prognosen deutlich unter Druck. Der Verpackungsspezialist für Pharma und Healthcare stellt Anleger auf schwächere Erlöse, geringere Margen und einen negativen Free Cashflow ein. Besonders der geplante Verkauf der US Tochter Centor und die Refinanzierung rücken nun in den Mittelpunkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Gerresheimer 27,20 EUR +5,22 % Lang & Schwarz

Prognose wird vorsichtiger

Gerresheimer erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA Marge soll nur noch rund 17 bis 18 Prozent erreichen. Zuvor lag die Erwartung bei rund 18 bis 19 Prozent. Als Gründe nennt das Unternehmen ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, kundenseitige Projektverschiebungen und operative Herausforderungen.

Free Cashflow rutscht ins Minus

Besonders kritisch ist die neue Einschätzung beim freien Mittelzufluss. Gerresheimer rechnet für 2026 nun mit einem Free Cashflow vor M&A und Refinanzierungsaktivitäten von minus 50 bis minus 100 Millionen Euro. Zuvor war noch ein moderat positiver Free Cashflow erwartet worden. Für Anleger ist das ein wichtiges Warnsignal, weil freie Barmittel für Schuldenabbau, Investitionen und finanzielle Flexibilität entscheidend sind.

Aktie reagiert nervös

Die Börse reagierte zunächst uneinheitlich, am Ende überwog aber der Verkaufsdruck. Nach Veröffentlichung der Mitteilung stieg die Aktie zeitweise fast fünf Prozent auf mehr als 27 Euro. Später drehte der Kurs jedoch deutlich ins Minus und lag zuletzt rund acht Prozent niedriger bei weniger als 24 Euro. Die Reaktion zeigt, wie empfindlich der Markt derzeit auf neue Zweifel an der Planbarkeit des Geschäfts reagiert.

Centor Verkauf wird entscheidend

Gerresheimer hat zwar einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2025 erhalten. Gleichzeitig wird aber die Bedeutung des Verkaufs der US Tochter Centor Inc. und einer Refinanzierung für die künftige Finanzlage hervorgehoben. Der Abschluss der Centor Transaktion wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet. Zusätzlich wurde Lazard als Finanzberater für eine umfassende Refinanzierung mandatiert.

Analysten bleiben skeptisch

Auch die Analystenstimmung bleibt belastet. Nach aktuellen Daten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 22,50 Euro. Von 20 erfassten Analysten empfehlen 3 die Aktie zum Kauf, 7 raten zum Halten und 10 zum Verkauf. Damit überwiegt derzeit klar die Vorsicht. Für Gerresheimer wird nun entscheidend, ob der Konzern den Centor Verkauf abschließt, die Refinanzierung sichert und den Free Cashflow wieder stabilisiert.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP am Boden: Kommt jetzt die Wende?

17:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

11 Milliarden Euro weg: Rheinmetall kämpft um Vertrauen

17:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: DHL Group – Kommt …

13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD: Aktie vor richtungsweisenden Handelstagen

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP vor der Entscheidung: Kommt es zum Mega-Comeback oder droht ein …

11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen im Krisenmodus: Droht der Traditionsaktie jetzt der …

11:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa-Aktie schießt Richtung 10 Euro: Steht der DAX-Titel …

10:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bloom-Energy-Aktie stürzt um 22 Prozent: Berechtigter Crash oder …

10:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer