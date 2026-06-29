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AMD

Aktie vor richtungsweisenden Handelstagen 29.06.2026, 11:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD: Aktie vor richtungsweisenden Handelstagen
© AMD
Advanced Micro Devices  oder kurz AMD steht ein wenig im Schatten des schier übermächtigen Nvidia-Konzerns.
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Advanced Micro Devices 465,10 EUR +1,51 % Lang & Schwarz

Dabei hat das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara in der Vergangenheit einige Anstrengungen unternommen, aus diesem langen Schatten zu treten. Die Anfang Mai veröffentlichten Quartalszahlen und der mitgelieferte Ausblick auf das laufende Quartal wussten zu überzeugen und bestätigten den Erfolg der Anstrengungen.

AMD trotzt der Gemengelage

Die AMD-Aktie (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) präsentiert sich in der aktuellen Phase vergleichsweise robust und widerstandsfähig gegenüber Marktunbilden. Dennoch weist die Aktie durchaus Risiken auf der Unterseite auf.

Der Technologiesektor und hier nicht zuletzt der KI-Bereich gerieten zuletzt unter Druck. Anleger wurden vor dem Hintergrund der extremen Bewertungsniveaus vorsichtiger. Die enormen Investitionen des Sektors werden angesichts der aktuellen Zinsentwicklung inkl. der sich abzeichnenden restriktiven Geldpolitik der Notenbanken von Analysten und Anlegern immer skeptischer bewertet. So kam es unter anderem am Freitag zu knackigen Gewinnmitnahmen, die im asiatischen Handel ihren Ursprung hatten. Die AMD-Aktie konnte sich den aktuellen Entwicklungen zwar nicht vollständig entziehen, zeigte sich aber vergleichsweise robust gegenüber den aktuellen Unbilden. 

Aus charttechnischer Sicht bietet sich folgendes Bild: Die Kursrallye führte die AMD-Aktie bis in den Kursbereich von 550 US-Dollar / 560 US-Dollar. In den letzten Tagen bzw. Wochen verpasste es die AMD-Aktie, durch einen erfolgreichen Ausbruch das Momentum weiter zu befeuern. Immer wieder wurde die Aktie jedoch auf die Unterstützung von 500 US-Dollar zurückgeworfen. Aus charttechnischer Sicht stellt sich damit zwangsläufig die Frage, ob es sich um eine Konsolidierung oder aber um eine potenzielle Top-Bildung handelt. Die Gefahr einer potenziellen Top-Bildung ist dabei nicht von der Hand zu weisen. Bereits ein deutlicher Rücksetzer unter die 500 US-Dollar würde dieses Szenario befeuern.

Kurzum

Die Luft scheint erst einmal raus zu sein. Das Momentum ebbt ab. So gelang es der Aktie zuletzt nicht, ihren Weg über den Widerstandsbereich 550 US-Dollar / 560 US-Dollar fortzusetzen. Dabei geriet die Unterstützung von 500 US-Dollar unter Druck. Sollte es für die AMD-Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 450 US-Dollar respektive 400 US-Dollar gerechnet werden.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS haben ihr Votum „buy“ für die AMD-Aktie bestätigt. Das Kursziel setzten die Analysten von 455 US-Dollar auf 670 US-Dollar hoch.

Bn-Redaktion/mt
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