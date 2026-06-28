Micron Technology nach Zahlen

Nimmt der Höhenflug der Aktie nun ein abruptes Ende? 28.06.2026, 07:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron Technology nach Zahlen: Nimmt der Höhenflug der Aktie nun ein abruptes Ende?
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Micron überzeugte mit exzellenten Finanzergebnissen für das 3. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 28. Mai 2026) des Fiskaljahres 2026. Wir thematisierten die starken Zahlen und den anschließenden Höhenflug der Aktie im Kommentar vom 25. Juni.
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Micron Technology 996,00 EUR +0,23 % Lang & Schwarz

Die Micron-Aktie ging mit deutlichen Kursverlusten aus dem Freitagshandel. Zum einen dürfte der eine oder andere Marktakteur das exponierte Kursniveau zum Anlass genommen haben, Gewinne mitzunehmen. Zum anderen zogen über dem Technologiesektor und hier vor allem über den KI-Aktien dunkle Wolken auf. Anleger werden angesichts der extremen Bewertungsniveaus vorsichtiger. Die enormen Investitionen des Sektors werden vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung von Analysten zunehmend skeptischer bewertet. 

Die jüngsten Entwicklungen machten auch vor der Micron-Aktie nicht Halt. Sie ging mit kräftigen Kursverlusten ins Wochenende.

Aktienchart

Micron Technology - Nimmt der Höhenflug der Aktie nun ein abruptes Ende?

Sind die Gewinnmitnahmen bei Micron Technology (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) der Beginn einer größeren Korrektur? Die nächsten Handelstage werden vor diesem Hintergrund womöglich entscheidend.

Die exponierten Kursniveaus vor allem der KI-Aktien verlangen eigentlich nach einer ausgedehnten Korrektur; insbesondere nach dem jüngsten Fed-Termin und der damit verbundenen Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank.  

Ein kurzer Rückblick. Micron Technology pulverisierte mit den Zahlen und mit einem exzellenten Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen des Marktes. Die Marktakteure honorierten die Zahlen.

Analysten überschlugen sich in ihren Kommentaren mit Lob. So bestätigten die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Votum „buy“ für Micron Technology. Das Kursziel hoben die Analysten von 1.500 US-Dollar auf 1.550 US-Dollar an. Die Analysten der kanadischen RBC passten ebenfalls ihr Kursziel nach oben an. Sie bestätigten ihr Votum „outperform“ für die Aktie. Das Kursziel hoben die Kanadier deutlich von 1.200 US-Dollar auf 1.500 US-Dollar an. Die bislang recht zurückhaltenden Analysten von JPMorgen zogen das Kursziel mächtig nach und hoben es von 550 US-Dollar auf 1.540 US-Dollar an. Das Votum der US-Amerikaner lautet „overweight“.

Die Aktie verzeichnete im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung zweistellige Kursgewinne. Der Freitag kühlte den Optimismus zunächst ab. Für Micron könnte es nun zunächst in eine Konsolidierung gehen. Im besten Fall bleibt der Rücksetzer auf 1.000 US-Dollar begrenzt. Weitere Kursverluste auf 870 US-Dollar und 800 US-Dollar sind jedoch nicht auszuschließen.

Bn-Redaktion/mt
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