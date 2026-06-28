Nvidia unter Druck

Warum Profis ruhig bleiben 28.06.2026, 13:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia
© Symbolbild von Brecht Corbeel auf Unsplash
Nvidia gerät an der Börse unter Druck, obwohl das operative Geschäft weiterhin stark wächst und der Konzern seine dominante Stellung im KI-Chipmarkt behauptet. Kurzfristig orientiertes Kapital wandert derzeit zu anderen KI-Profiteuren wie Micron Technology, während Analysten wegen Nvidias Marktanteil, CUDA-Ökosystem und hoher Cloud-Investitionen optimistisch bleiben. Entscheidend wird nun, ob neue Ausgaben großer Cloud-Anbieter die Aktie stabilisieren und den Fokus wieder auf die starken Fundamentaldaten lenken.
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NVIDIA 169,12 EUR +0,15 % Lang & Schwarz

Das schnelle Kapital sucht den nächsten KI-Gewinner

Bei Nvidia zeigt sich derzeit ein auffälliger Widerspruch: Operativ läuft das Geschäft weiterhin auf Hochtouren, an der Börse hat sich die Stimmung jedoch deutlich eingetrübt. Der Chipkonzern, der wie kaum ein anderes Unternehmen vom Boom rund um künstliche Intelligenz profitiert, musste in der vergangenen Handelswoche einen spürbaren Rückschlag hinnehmen. Am Freitag fiel die Aktie auf 168,80 Euro. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf mehr als sieben Prozent. Damit verzeichnete Nvidia die schwächste Wochenentwicklung seit April des Vorjahres.

Hinter dem Kursrutsch steht weniger eine Enttäuschung über die Geschäftsentwicklung, sondern vor allem eine massive Rotation spekulativen Kapitals. Das sogenannte "Hot Money" zieht weiter. Viele kurzfristig orientierte Investoren stellen sich inzwischen die Frage, ob große Technologiekonzerne zu aggressiv in teure KI-Hardware investieren, ohne dass sich daraus bereits unmittelbar sichtbare Gewinne ergeben. Diese Sorge belastet vor allem jene Unternehmen, die im Zentrum der KI-Infrastruktur stehen.

Das abgezogene Kapital verschwindet allerdings nicht aus dem Technologiesektor. Es fließt zunehmend in andere Profiteure des KI-Booms, insbesondere in Speicherchip-Hersteller. Auslöser dieser Umschichtung waren starke Zahlen von Micron Technology. Der Speicherspezialist meldete herausragende Quartalsergebnisse, woraufhin die Aktie um 16 Prozent nach oben sprang. Für viele Investoren wurde Micron damit kurzfristig zum attraktiveren Ziel innerhalb der KI-Wertschöpfungskette.

Analysten sehen weiter einen gewaltigen Burggraben

An der Wall Street sorgt die aktuelle Kursschwäche bislang nicht für eine grundlegende Neubewertung. Morgan Stanley verweist weiterhin auf die dominante Marktstellung von Nvidia. Der Konzern kontrolliert rund 85 Prozent des Marktes für KI-Prozessoren. Der direkte Wettbewerber AMD kommt dagegen auf weniger als fünf Prozent. Diese Zahlen unterstreichen, wie groß der Abstand zu den Konkurrenten weiterhin ist.

Ein zentraler Faktor bleibt die Software-Plattform CUDA. Sie gilt als wichtiger Bestandteil des Nvidia-Ökosystems und bindet Kunden langfristig an die Technologie des Konzerns. Selbst wenn Wettbewerber bei einzelnen Hardware-Spezifikationen Fortschritte erzielen, ist dieser softwarebasierte Vorsprung schwer zu kopieren. Genau darin sehen viele Marktbeobachter einen entscheidenden Schutzwall für das Geschäftsmodell.

Auch Goldman Sachs bleibt optimistisch. Analyst James Schneider empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf und nennt ein Kursziel von 285 US-Dollar. Als wichtige Treiber gelten steigende Investitionen großer Cloud-Anbieter sowie ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über 80 Milliarden Dollar. Der positive Grundton ist breit abgestützt: Insgesamt raten 62 Analysten im Durchschnitt zum starken Kauf. Das mittlere Kursziel liegt bei knapp 299 Dollar.

Die fundamentalen Daten liefern dafür eine starke Grundlage. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 65 Prozent auf knapp 216 Milliarden Dollar. Auch der Gewinn legte im gleichen Zeitraum massiv zu. Damit bleibt die operative Realität deutlich robuster, als es die jüngste Kursentwicklung vermuten lässt.

Cloud-Ausgaben könnten zum nächsten Kurstreiber werden

Technisch betrachtet ist die Situation dennoch angespannt. Die Nvidia-Aktie notiert aktuell knapp sieben Prozent unter ihrer 50-Tage-Linie. Auch vom 52-Wochen-Hoch bei 202,50 Euro hat sich das Papier deutlich entfernt. Der Verkaufsdruck ist damit klar sichtbar, auch wenn er bislang nicht durch eine Verschlechterung der Geschäftszahlen ausgelöst wurde.

Ein viel beachteter Indikator liefert immerhin einen vorsichtigen Hinweis auf eine mögliche Stabilisierung. Der RSI liegt bei 38,2 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich. Historisch betrachtet achten Marktteilnehmer in solchen Phasen verstärkt auf mögliche Einstiegssignale, ohne dass daraus automatisch eine Trendwende abgeleitet werden kann.

In den kommenden Tagen dürfte sich der Blick verstärkt auf die großen Cloud-Anbieter richten. Jede neue Aussage zu geplanten KI-Investitionen könnte unmittelbare Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Nvidia haben. Goldman Sachs rechnet bis 2027 mit branchenweiten Infrastruktur-Ausgaben von rund einer Billion Dollar. Sollten diese Mittel wie erwartet in Rechenzentren, KI-Beschleuniger und dazugehörige Infrastruktur fließen, könnte die Überzeugung institutioneller Investoren wieder stärker ins Gewicht fallen als der aktuelle Rückzug kurzfristiger Spekulanten.

Bn-Redaktion/aw
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