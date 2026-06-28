SAP-Aktie fällt

Darum wird es jetzt brisant 28.06.2026, 13:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP
© Symbolbild von iStock.com/Wirestock
Die SAP-Aktie steht nach einem massiven Kursrückgang weiter unter Druck und notiert deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Zwar stützen Aktienrückkäufe und positive Analysteneinschätzungen den Titel, doch Sorgen um Margen, Cloud-Wachstum und die Monetarisierung von KI belasten das Vertrauen der Anleger. Entscheidend wird nun der 23. Juli 2026, wenn SAP seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegt und zeigen muss, ob die Wachstumsstory weiter trägt.
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SAP 135,97 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Der Kursrutsch frisst den Vertrauensvorschuss auf

Die SAP-Aktie steckt tief in der Defensive. Vom 52-Wochen-Hoch bei 266,00 Euro hat sich der Titel inzwischen um rund 49 Prozent entfernt. Damit ist fast die Hälfte des Börsenwertes in kurzer Zeit verschwunden. Besonders brisant: Das Jahrestief vom 25. Juni bei 130,80 Euro liegt nur noch etwa vier Prozent unter dem aktuellen Niveau. Zwar sorgte der Kursanstieg am Freitag um knapp vier Prozent auf 136,16 Euro kurzfristig für etwas Entspannung, doch eine echte Trendwende lässt sich daraus nicht ableiten.

Die Nervosität rund um europäische Technologiewerte bleibt hoch. Investoren prüfen derzeit sehr genau, ob die hohen Erwartungen an künstliche Intelligenz auch tatsächlich in steigende Umsätze und Margen münden. Diese Skepsis trifft nicht nur SAP. Auch Salesforce und ServiceNow standen zuletzt unter Druck, weil der Markt die Monetarisierung von KI-Angeboten im gesamten Softwaresektor kritischer bewertet.

Für SAP kommt erschwerend hinzu, dass das Unternehmen seit dem 22. Juni in der Quiet Period ist. Bis zur Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am 23. Juli 2026 äußert sich das Management nicht zur aktuellen Geschäftsentwicklung oder zum Ausblick. Dadurch fehlen kurzfristig neue Impulse aus dem Unternehmen selbst. In dieser Nachrichtenlücke dürfte die Aktie besonders stark vom allgemeinen Sentiment im europäischen Tech-Sektor abhängen.

Milliardenprogramm stützt, aber dreht den Trend nicht

Ein wichtiger Stabilitätsfaktor bleibt das laufende Aktienrückkaufprogramm. SAP kauft seit Februar 2026 eigene Aktien zurück. Das aktuelle Budget beträgt bis zu 2,6 Milliarden Euro. In der ersten Tranche erwarb der Konzern rund 16,3 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 161,16 Euro. Dieser Schnitt liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Auf dem jetzigen Niveau kann SAP eigene Anteile also günstiger zurückkaufen als zuvor.

Das gesamte Rückkaufprogramm läuft bis Ende 2027 und umfasst bis zu zehn Milliarden Euro. Für Anleger ist das grundsätzlich ein starkes Signal, weil der Konzern Kapital an die Aktionäre zurückführt und zugleich die Zahl der ausstehenden Aktien verringern kann. Dennoch reicht dieses Programm allein bislang nicht aus, um einen belastbaren Boden im Kursverlauf zu bilden.

Die technische Lage bleibt angespannt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 183,34 Euro und damit rund 26 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dieser Abstand zeigt, wie deutlich die Aktie unter ihre langfristige Durchschnittslinie gefallen ist. Der jüngste Rebound wirkt vor diesem Hintergrund eher wie eine Gegenbewegung in einem angeschlagenen Marktumfeld als wie ein klarer Befreiungsschlag.

Analysten halten an SAP fest – doch die Erwartungen sinken

Trotz des massiven Kursrückgangs bleiben viele Analysten grundsätzlich positiv gestimmt. Allerdings werden die Annahmen vorsichtiger. Goldman Sachs hat die Margenprognosen für das zweite Halbjahr reduziert. Als Grund nennt die Bank höhere Hardwarekosten. Die Schätzung für die Bruttomarge im zweiten Halbjahr 2026 wurde von 73,3 auf 72,8 Prozent gesenkt. Die Kaufempfehlung bleibt dennoch bestehen, da Goldman Sachs die KI-getriebene Produktstory weiterhin für intakt hält.

Auch Jefferies bleibt bei einer Kaufempfehlung, senkte jedoch das Kursziel. Analyst Charles Brennan reduzierte seine Vorgabe von 230 auf 210 Euro. Der Konsens aus neun Analysen liegt im Durchschnitt bei 218,75 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspräche das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent. Gleichzeitig zeigt die Senkung einzelner Kursziele, dass die Unsicherheit über Margen, Cloud-Wachstum und kurzfristige Nachfrage nicht vom Tisch ist.

Ein konkreter Belastungsfaktor kommt aus dem Nahen Osten. Ein Großkunde aus der Region wird seine Aktivitäten voraussichtlich zurückfahren. Das dürfte das Cloud-Umsatzwachstum noch bis ins zweite Quartal hinein belasten. Gerade dieser Bereich steht besonders im Fokus, weil SAPs langfristige Wachstumsstory stark an die Cloud-Transformation gekoppelt ist. Im ersten Quartal zeigte sich das Geschäft noch solide. Der Cloud-Auftragsbestand wuchs um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro. Der Cloud-Umsatz legte um 19 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,52 auf 1,66 Euro. Ob SAP diese Dynamik im zweiten Quartal halten kann, wird der 23. Juli 2026 zeigen.

Langfristig setzt der Konzern weiter auf große strategische Projekte. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom entwickelt SAP eine souveräne KI-Cloud-Plattform für Bund, Länder und Kommunen. Das Bundesdigitalministerium investiert dafür 250 Millionen Euro. Der Auftrag ist Teil des sogenannten Deutschland-Stacks und zeigt, wo SAP künftig Wachstum sieht: bei sicherer, staatlich nutzbarer Cloud-Infrastruktur und KI-Anwendungen. Kurzfristig nimmt das den Druck von der Aktie nicht weg, doch es unterstreicht, dass SAP seine Zukunft weiter in der Verbindung aus Cloud, Datenhoheit und künstlicher Intelligenz sucht.

Bn-Redaktion/aw
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