Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – Wie weit trägt das Mega-Kaufsignal? 28.06.2026, 07:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Wie weit trägt das Mega-Kaufsignal?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Nach dem schwachen Wochenausklang richten sich die Blicke bereits auf die neue Handelswoche. Und diese hat es durchaus in sich. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass eine Vielzahl frischer Konjunkturdaten veröffentlicht wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 406,40 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 24.643,28 PKT -1,29 % Ariva Indikation

Einen ersten Höhepunkt gibt es bereits am Dienstag. In China werden die eminent wichtigen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlicht. In den USA werden frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) erwartet. Die Schlagzahl bleibt die ganze Woche hoch. So steht am Mittwoch (01. Juli) der Tankan-Bericht in Japan im Fokus. In den USA wird der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Bereits am Donnerstag (02. Juli) folgt der eminent wichtige US-Arbeitsmarktbericht. Dieser wird um einen Tag vorgezogen. Aufgrund des US-amerikanischen Unabhängigkeitstages am Samstag, 04. Juli, bleiben die US-Börsen bereits am Freitag geschlossen.

Angesichts der zahlreichen Konjunkturdaten dürfte dem deutschen Leitindex eine herausfordernde und zugleich richtungsweisende Handelswoche bevorstehen. Aus charttechnischer Sicht bleibt es bei der Aufgabenstellung: Der Dax muss über die 25.000 Punkte, um das Aufwärtsmomentum wiederzubeleben. Rücksetzer unter die 24.000 Punkte sollten hingegen tunlichst vermieden werden.

Das Aufwärtsmomentum belebte auch die Allianz-Aktie. Und das auf eindrucksvolle Art und Weise. Der Ausbruch über die eminent wichtige Marke von 400 Euro löste ein starkes Kaufsignal aus. Dessen Wirkung entfaltet sich aktuell.

Aktienchartanalyse

Allianz – Wie weit trägt das Mega-Kaufsignal?

Unsere letzte Kommentierung zu Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) an dieser Stelle überschrieben wir am 16. Juni mit „Allianz hat die 400 Euro vor Augen. Fliegt gleich der Deckel?“. Die Aktie setzte damals den markanten Widerstandsbereich 390 Euro / 396 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 400 Euro schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Und so kam es dann auch. Die Allianz-Aktie nutzte die Gunst der Stunde und durchbrach das Widerstandscluster samt 400-Euro-Marke. Das Kaufsignal könnte die Aktie weit tragen. Als potenzielles Bewegungsziel zeichnet sich das Hoch aus dem Jahr 2000 bei 440 Euro ab.

Das exponierte Kursniveau macht die Aktie natürlich anfällig für Gewinnmitnahmen. Diese sollten, so sie denn kommen, möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden; im besten Fall auf 396 Euro. Sollte es hingegen unter die 390 Euro gehen, wäre Obacht geboten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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