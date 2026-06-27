Dax auf Tauchstation. Ist das erst der Anfang?

BASF – Aktie vor Weichenstellung 27.06.2026, 09:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax auf Tauchstation. Ist das erst der Anfang? BASF – Aktie vor Weichenstellung
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der schwache Freitagshandel mahnt im Hinblick auf die anstehende Handelswoche zur Vorsicht. Der Dax stand gestern stark unter Druck. Gewinnmitnahmen dominierten das Handelsgeschehen im deutschen Leitindex. Der Wochenschluss deutlich unterhalb von 25.000 Punkten wirft natürlich die Frage nach den weiteren Perspektiven auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.643,28 PKT -1,29 % Ariva Indikation
BASF 47,60 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre eminent wichtig gewesen. Der Wochenschluss unterhalb von 24.700 Punkten lässt zu Wochenbeginn weiteren Verkaufsdruck erwarten. Ein Test der Marke von 24.000 Punkten kann in den nächsten Tagen bzw. Wochen nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

Kurzum. Womöglich entscheidet bereits der Handelsverlauf in den nächsten Tagen darüber, ob wir im Dax eine Sommerrallye oder aber ein Sommerdebakel sehen. Der Rücksetzer unter die 25.000er Marke sollte noch nicht sonderlich beunruhigen. Ein Warnzeichen ist dieser allerdings allemal.

Warnzeichen sendet auch unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie. Die Aktie bildete im April und Mai dieses Jahres eine Top-Formation aus. Seitdem korrigiert die Aktie. Dabei etablierte sich ein robuster Abwärtstrend (grün dargestellt).

Chart

BASF – Aktie vor Weichenstellung

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) bildete im Kursbereich von 55 Euro eine imposante Top-Formation aus. Zahlreiche Versuche scheiterten im April und Mai dieses Jahres, die Bewegung über die 55 Euro in Richtung 60 Euro fortzusetzen. Die Konsolidierung zwang BASF zuletzt in die Handelsspanne 50 Euro bis 48 Euro. Ein ums andere Mal stand dabei die Unterseite der Range bereits im Fokus – so auch zuletzt. Ein Rutsch unter die 48 Euro käme einer Weichenstellung gleich. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 46 Euro bzw. 44 Euro eröffnen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 50 Euro wäre ebenfalls eine Weichenstellung. Ein Ausbruch könnte eine Erholung in Richtung 52 Euro forcieren. Auch ein Test des letzten Verlaufshochs um 55 Euro wäre durchaus möglich.

Kurzum

Die Spannung nimmt zu. Die anhaltende Seitwärtsbewegung lässt einen baldigen Ausbruchsversuch bei BASF erwarten. Die Bewegungsdynamik steigt kontinuierlich. Die Richtung eines möglichen Ausbruchs ist freilich noch offen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 49 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW8D86
Ask: 12,55
Hebel: 19,64
mit starkem Hebel
GV6NUW
Ask: 35,36
Hebel: 6,98
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW8D86 GV6NUW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Haben Gold und Silber den Boden gefunden? Nicht Barrick oder …

8:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach IPO Euphorie: Warum SpaceX jetzt nervös macht

Gestern 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Boom mit Nebenwirkung: Jetzt trifft es Apple und Microsoft

Gestern 18:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

1400 Euro Absturz: Stürzt Gold jetzt weiter?

Gestern 17:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie verliert deutlich: Das steckt hinter dem neuen …

Gestern 13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Jetzt wird es für die Aktie kritisch

Gestern 12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando verliert 6,6%: Bafin-Prüfung sorgt für kräftigen …

Gestern 12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: Bayer nach dem Kursprung – Noch ist …

Gestern 12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer