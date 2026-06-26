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Siemens Energy

Jetzt wird es für die Aktie kritisch 26.06.2026, 12:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
© iStock.com/Karsten Leineke
Die Aktie von Siemens Energy setzt ihre Schwächephase fort. Nach den Verlusten der vergangenen beiden Handelstage gerät das Papier auch am Freitag deutlich unter Druck und zählt erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob es sich lediglich um eine gesunde Konsolidierung nach der starken Rally handelt oder ob die Korrektur noch weitergehen könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 157,02 EUR -4,65 % Tradegate

Dritter Verlusttag in Folge

Mit einem Minus von mehr als vier Prozent fällt die Siemens-Energy-Aktie am Freitag auf rund 156 Euro zurück. Damit summieren sich die Verluste der vergangenen Tage spürbar, nachdem die Aktie zuvor über Monate hinweg zu den größten Gewinnern im DAX gehört hatte.

Trotz des jüngsten Rückschlags liegt das Papier weiterhin deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Allerdings entfernt sich der Kurs inzwischen auch merklich vom 52-Wochen-Hoch bei rund 192 Euro.

Gewinnmitnahmen nach starker Rally?

Einen konkreten negativen Unternehmensimpuls gibt es derzeit nicht. Vielmehr dürfte der Rückgang auch auf Gewinnmitnahmen nach der außergewöhnlich starken Kursentwicklung der vergangenen Monate zurückzuführen sein. Nach dem kräftigen Anstieg nutzen viele Anleger offenbar das höhere Kursniveau, um Gewinne zu realisieren.

Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld für zyklische Industrie- und Energiewerte zuletzt anspruchsvoller, was zusätzlichen Druck auf die Aktie ausübt.

Jetzt geht es um die nächste Richtung

Charttechnisch gewinnt die aktuelle Entwicklung an Bedeutung. Sollte sich der Verkaufsdruck fortsetzen, könnte die Korrektur in Richtung wichtiger Unterstützungszonen der vergangenen Monate ausgeweitet werden. Stabilisiert sich die Aktie dagegen wieder oberhalb des aktuellen Kursniveaus, könnte der Rücksetzer lediglich als Zwischenkorrektur innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends gewertet werden.

Die kommenden Handelstage dürften daher zeigen, ob die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen oder ob die laufende Konsolidierung zunächst weiter anhält.

 

Bn-Redaktion/js
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