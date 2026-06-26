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Infineon-Aktie verliert deutlich

Das steckt hinter dem neuen Verkaufsdruck 26.06.2026, 13:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Infineon Technologies
© Bild von Infineon Technologies SE
Die Infineon-Aktie gehört am Freitag zu den größten Verlierern im DAX. Nach der starken Rally der vergangenen Monate setzen erneut Gewinnmitnahmen ein und drücken den Halbleiterwert deutlich ins Minus. Damit stellt sich die Frage, ob es sich nur um eine normale Verschnaufpause handelt oder ob die Korrektur noch weitergehen könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 78,83 EUR -4,01 % TTMzero RT

Erneut deutliche Verluste

Mit einem Minus von mehr als vier Prozent fällt die Infineon-Aktie auf rund 79 Euro zurück. Damit setzt sich die schwächere Entwicklung der vergangenen Handelstage fort. Trotz des Rückschlags notiert das Papier allerdings weiterhin klar über dem Niveau der vergangenen Monate und gehört auf Jahressicht noch immer zu den stärksten Werten im DAX.

Vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 89 Euro hat sich die Aktie inzwischen jedoch spürbar entfernt.

Halbleiterbranche gerät unter Druck

Belastet wird Infineon derzeit vor allem vom schwächeren Sentiment im Technologiesektor. Nach der starken Kursrally vieler KI- und Halbleiterwerte nehmen Anleger zunehmend Gewinne mit. Auch zyklische Chipwerte geraten dadurch verstärkt unter Verkaufsdruck.

Fundamental bleibt das Umfeld für Infineon zwar grundsätzlich intakt. Die langfristige Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Elektromobilität, Industrieanwendungen und Rechenzentren gilt weiterhin als wichtiger Wachstumstreiber. Kurzfristig dominieren jedoch die Sorgen über hohe Bewertungen und nachlassende Dynamik im Technologiesektor.

Aktienanalyse

Jetzt rücken wichtige Kursmarken in den Fokus

Charttechnisch gewinnt die aktuelle Bewegung an Bedeutung. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, könnte die Aktie weitere Unterstützungsbereiche der vergangenen Wochen testen. Gelingt dagegen eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau, dürfte der Rücksetzer zunächst als normale Konsolidierung nach der starken Kursentwicklung gewertet werden.

Die nächsten Handelstage könnten daher richtungsweisend werden. Sie werden zeigen, ob die Käufer nach dem kräftigen Anstieg wieder zugreifen oder ob die laufende Korrektur zunächst weiter an Dynamik gewinnt.

Bn-Redaktion/js
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