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Dax stolpert ins Wochenende

Bayer nach dem Kursprung – Noch ist nichts gewonnen! 26.06.2026, 12:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert ins Wochenende: Bayer nach dem Kursprung – Noch ist nichts gewonnen!
© Bayer AG
Der Dax tut sich im frühen Freitagshandel (26. Juni) schwer.
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Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 46,70 EUR +1,92 % Baader Bank

Das Handelsgeschehen ist bislang von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet. Damit verarbeitet der deutsche Leitindex den schwachen Handel an den asiatischen Börsen. Insbesondere Technologiewerte mussten Federn dort lassen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass zur Stunde die Infineon-Aktie im Dax unter Druck steht.

Was ist vom heutigen Handelstag noch zu erwarten? Salopp könnte man darauf antworten: Wohl nicht mehr sonderlich viel. Einzig die aktuellen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Uni Michigan) könnten ob ihrer Relevanz im weiteren Tagesverlauf noch für Bewegung sorgen.

Ein Wochenschluss unterhalb von 25.000 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht zwar kein „Beinbruch“, allerdings jedoch ein Warnzeichen. Die Konsolidierung ist noch nicht vorbei, das Korrekturrisiko noch nicht gebannt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist zunächst mit weiteren Abgaben in Richtung 24.000 Punkte zu rechnen.

Zu den Dax-Werten, die aktuell ein kräftiges Aufwärtsmomentum aufweisen, gehört Bayer. Der Konzern profitierte hierbei von der Nachrichtenlage.

Bayer nach dem Kursprung – Noch ist nichts gewonnen!

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) schoss im gestrigen Donnerstagshandel deutlich nach oben. Der Oberste Gerichtshof der USA urteilte im Glyphosat-Fall „Durnell“ zugunsten des Agrar-Chemiekonzerns. Damit ist das juristische Risiko zwar noch nicht vollständig gebannt, aber deutlich reduziert. Die Börse feierte die Entwicklungen. Der Aktienkurs sprang nach oben. Der untere Chart zeigt aber, dass zumindest aus technischer Sicht noch nichts gewonnen wurde.

Die gute Nachricht lautet, dass die Bayer-Aktie auch am heutigen Freitagshandel das Momentum bewahren kann und die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Als potenzielles Ziel des Vorstoßes zeichnet sich das Niveau des Februar-Hochs bei 50 Euro ab.

Die aktuell zu beobachtende Dynamik nährt durchaus die Hoffnung auf einen Ausbruch über die 50 Euro. Ein Selbstläufer wird dieser jedoch nicht. Einsetzende Gewinnmitnahmen könnten das Ausbruchsszenario vereiteln. In diesem Fall würde eine Doppeltopformation drohen. Doch noch ist es nicht soweit.

Zusammengefasst

Die Bayer-Aktie weist in der aktuellen Phase ein ansprechendes Momentum auf. Die 50 Euro zeichnen sich als Ziel der Zwischenrallye ab. Ein erfolgreicher Ausbruch würde ein frisches Kaufsignal in Richtung 53 Euro / 55 Euro auslösen. Etwaige Rücksetzer sollten in der aktuellen Phase eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 45 Euro wäre ein Warnsignal.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ für Bayer. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 52 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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