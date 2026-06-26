Nordex rutscht wieder ab

Gewinnmitnahmen zur Unzeit lassen Aktie wanken 26.06.2026, 09:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild
© Nordex
Es wäre auch zu schön gewesen. Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex lief kürzlich mit großer Vehemenz den zentralen Widerstandsbereich von 50 Euro an.
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Nordex 43,18 EUR -1,21 % Lang & Schwarz

Ein Ausbruch hätte das Chartbild nachhaltig aufgehellt und der Aktie ein frisches Kaufsignal beschert. Der Weg auf der Oberseite wäre zunächst frei gewesen. Doch die Tür blieb zu und im weiteren Verlauf schepperte es kräftig.

Nordex – Gewinnmitnahmen zur Unzeit lassen Aktie wanken

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir am 10. Juni an dieser Stelle mit „Nordex rutscht weiter ab. Analysten werden skeptischer – Droht ein Kursdebakel?“.

Zum damaligen Zeitpunkt kam es für die Aktie knüppeldick. Sie musste den markanten Unterstützungsbereich um 40 Euro aufgeben. Gleichzeitig tauchte die Aktie damit unter den bis dato dominierenden Aufwärtstrend (grün dargestellt) ab. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützung bei 35 Euro hätte in dieser Phase wohl nur die wenigsten überrascht. Doch es kam zunächst anders. Der Rücksetzer unter die 40 Euro offenbarte sich als Marktbereinigung. Die niedrigen Kurse wurden zu Käufen genutzt. Die Nordex-Aktie drehte nach oben ab. Es entwickelte sich zunächst eine dynamische Erholung, die jedoch in der entscheidenden Phase schwächelte.

Nordex lief mit großer Vehemenz auf den zentralen Widerstandsbereich von 50 Euro zu. Ein Ausbruch hätte ein frisches Kaufsignal geliefert. Doch es kam anders. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie kam deutlich zurück. Und so langsam rückt der eminent wichtige Kursbereich von 40 Euro wieder in den Fokus.

Unter fundamentalen Aspekten lief so schlecht nicht. Nachrichten über Auftragseingänge rückten die Aktie zurück in das Interesse der Marktakteure. So vermeldete Nordex drei neue Aufträge aus den USA mit einem Volumen von 484 MW. Kurz danach vermeldete das Unternehmen einen Auftrag aus Deutschland über 112 MW.

Und auch von Analystenseite gab es Rückenwind. So bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für Nordex. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 57 Euro an.

Zusammengefasst

Trotz eines positiven Analystenkommentars und eines starken Newsflows geht es für die Aktie zunächst weiter abwärts. Ein Test der 40 Euro kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte es unter die 37,5 Euro gehen, ist Obacht geboten. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Aktie muss über die 50 Euro, um das Chartbild zu klären.

Bn-Redaktion/mt
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