Inflation und ihre Treiber

Das neue Signal vom Ölmarkt 25.06.2026, 16:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpumpe in der Wüste
© Bild: iStock.com/bashta
Der Ölmarkt sendet ein neues Signal an die Finanzmärkte. Nach der Wiederaufnahme wichtiger Lieferströme durch die Straße von Hormus ist der Ölpreis deutlich gefallen. Für Aktien, Anleihen und Verbraucherpreise kann das die Inflationsdebatte spürbar verändern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 71,58 USD +2,47 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 74,69 USD +2,04 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Öl verliert die Kriegsprämie

Brent Öl hat seine kriegsbedingten Gewinne vollständig abgegeben und fiel zeitweise unter rund 64 Euro je Barrel. Damit notierte die globale Referenzmarke wieder unter dem Schlusskurs vor Beginn des Krieges. West Texas Intermediate bewegte sich unter rund 62 Euro je Barrel. Der Rückgang folgt auf eine deutliche Belebung des Verkehrs durch die Straße von Hormus, nachdem es Fortschritte bei einem Friedensabkommen zwischen den USA und Iran gegeben hatte.

Mehr Angebot trifft schwächere Nachfrage

Der Markt wird derzeit von zusätzlichen Angeboten aus dem Nahen Osten geprägt. Käufer erhalten wieder mehr Offerten aus der Region, während Saudi Arabien offenbar Exporte aus dem Persischen Golf vorbereitet und Qatar erstmals seit Kriegsbeginn wieder Rohöl zum Verkauf ausgeschrieben hat. Noch vor wenigen Monaten waren Futures auf rund 110 Euro je Barrel gestiegen. Der spätere Rückgang wurde durch schwächere Nachfrage, vor allem in China, Umleitungen über Pipelines und umfangreiche Freigaben aus Notreserven beschleunigt.

Inflation bekommt Entlastung

Der Preisrückgang kann den Druck auf Verbraucherpreise und Treibstoffkosten mindern. Das ist besonders relevant, weil Energiepreise zuletzt ein zentraler Treiber der Inflationssorgen waren. Für Anleger rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob Notenbanken weniger stark gegen Preisrisiken vorgehen müssen. In den USA bleibt die Lage jedoch gemischt, da der PCE Preisindex laut aktuellen Marktdaten auf 4,1 Prozent gestiegen ist.

Produzenten wollen mehr fördern

Entscheidend wird nun, wie schnell das Angebot auf Vorkriegsniveau zurückkehrt. Iraq drängt auf eine höhere Förderquote innerhalb der Organization of the Petroleum Exporting Countries, während die United Arab Emirates die Gruppe bereits früher im Jahr verlassen haben. PVM Oil Associates Analyst Tamas Varga sagte: “There is a growing conviction that, with the reopening of the Strait of Hormuz, supply will exceed demand in both the near and medium term.” Er sprach zudem von einem “profound change in market sentiment”.

Lager bleiben ein Risiko

Trotz der Entspannung bleibt der Markt anfällig. Die US Rohölbestände fielen in der Woche bis zum 19. Juni um 6,1 Millionen Barrel auf 412,1 Millionen Barrel, während die Vorräte in Cushing auf rund 19 Millionen Barrel sanken. Das liegt unter einem Niveau, das als operative Mindestanforderung gilt. Carolyn Kissane sagte dazu: “It’s quite amazing the price and narrative turnaround from even where the market was less than two weeks ago.” Für Anleger bleibt Öl damit ein Schlüsselindikator für Inflation, Zinsen und Branchen wie Airlines, Chemie und Industrie.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN76US
Ask: 3,61
Hebel: 18,29
mit starkem Hebel
MN49N8
Ask: 13,66
Hebel: 4,80
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN76US MN49N8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
2 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
3 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
5 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
6 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
51 Prozent verkauft: Volkswagen gibt Kontrolle aus der Hand

17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer vor Befreiung: Glyphosat Streit nimmt neue Wende

17:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor wichtigen US-Daten obenauf: E.ON – Aktie könnte wieder …

14:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmepoker um easyJet: easyJet Aktie zieht an Billigfluglinie …

12:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Europa Wachstum trifft Vertrauenskrise: DroneShield Aktie tiefrot …

12:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Speicherchip Aktie in Rekordlaune: Micron Aktie vor neuem Rekordhoch…

11:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron Technology mit exzellenten Zahlen: Aktie hebt ab – die nä…

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS mit fulminanter Kursrallye: Neuer Auftrag befeuert die Aktie…

11:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer