Micron Technology mit exzellenten Zahlen

Aktie hebt ab – die nächsten Kursziele 25.06.2026, 11:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron Technology mit exzellenten Zahlen: Aktie hebt ab – die nächsten Kursziele
© Micron
Nach den exzellenten Zahlen für das 2. Quartal 2026 war die Erwartungshaltung des Marktes im Hinblick auf die Q3-Daten enorm.
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Micron Technology 1.092,00 EUR +3,49 % Lang & Schwarz

Gleichzeitig ging es auch darum, den KI-Boom weiter zu befeuern. Beides gelang dem Unternehmen. Die Aktie hob daraufhin ab und scheint in diesen Stunden der Schwerkraft endgültig entsagt zu haben.

Micron Technology mit exzellenten Zahlen für das 3. Quartal 2026

Micron Technology informierte gestern über die Entwicklung des 3. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 28. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2026. Einmal mehr beeindruckte Micron Technology den Markt mit einem gewaltigen Umsatzsprung. So gab der Technologiekonzern den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 41,456 Mrd. US-Dollar an, nach 9,301 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 29. Mai 2025) des Fiskaljahres 2025.

Auch die Ergebnisseite wusste Micron Technology zu überzeugen und veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 28,243 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 24,67 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf „nur“ 1,885 Mrd. US-Dollar (EPS 1,68 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) verkündete Micron Technology einen Gewinn in Höhe von 28,857        Mrd. US-Dollar (EPS 25,11 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 2,181 Mrd. US-Dollar (EPS 1,91 US-Dollar) im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Micron  Technology pulverisierte damit sowohl die eigenen Prognosen als auch die Markterwartungen. Beeindruckend ist auch die Entwicklung der Bruttomarge des Unternehmens. Diese legte von 37,7 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 84,6 Prozent zu.

Beeindruckender Ausblick auf das 4. Quartal 2026

Micron erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 49 Mrd. US-Dollar bis 51 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 30,73 US-Dollar +/- 1,00 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) mit 31,00 US-Dollar +/- 1,00 US-Dollar.

Aktie nach Zahlen außer Rand und Band

Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung stand Micron Technology (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) unter dem Einfluss von Gewinnmitnahmen. Ausgehend vom Verlaufshoch bei 1.200 US-Dollar ging es auf knapp 1.000 US-Dollar. Dieser Rücksetzer wurde nunmehr kompensiert. Die Aktie sprang wieder über die 1.200 US-Dollar. Das Ziel muss es nunmehr sein, sich oberhalb dieser Marke zu behaupten. Sollte es noch einmal unter

Bn-Redaktion/mt
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