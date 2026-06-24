TKMS-Aktie explodiert

Marine setzt auf MEKO 24.06.2026, 20:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meko Fregatte
© Symbolbild erstellt mit DALLE
Berlin stoppt das Fregattenprojekt F126 wegen massiver Kostensteigerungen und Verzögerungen, wodurch TKMS mit seinen MEKO-Fregatten stärker in den Mittelpunkt der Marinebeschaffung rückt. Für die ersten vier MEKO-A-200-DEU-Fregatten sind rund 6,3 Milliarden Euro vorgesehen, zusätzlich besteht eine Option auf vier weitere Schiffe im Wert von etwa 5,3 Milliarden Euro. Die Börse reagiert positiv auf den Kurswechsel: Die TKMS-Aktie steigt deutlich, während der mögliche Auftrag dem Konzern langfristig zusätzlichen Rückenwind geben könnte.
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Berlin stoppt das Milliardenrisiko F126

Das Bundesverteidigungsministerium beendet das Fregattenprojekt F126 und stellt damit die Weichen in der Marinebeschaffung neu. Für TKMS ist diese Entscheidung ein bedeutender Rückenwind. Während das bisherige Vorhaben wegen Verzögerungen und steigender Kosten gestoppt wird, rücken nun MEKO-Fregatten des Konzerns in den Mittelpunkt der deutschen Flottenplanung.

Der Abbruch des F126-Projekts kommt nicht überraschend, hat aber erhebliche Signalwirkung. Das Ministerium verweist auf massive Probleme bei Zeitplan und Kostenrahmen. Ursprünglich waren für sechs Fregatten des Typs F126 rund zehn Milliarden Euro vorgesehen. Ein Wechsel des Generalunternehmers hätte den Finanzbedarf jedoch auf mehr als 18 Milliarden Euro steigen lassen. Damit wurde aus einem strategisch wichtigen Beschaffungsvorhaben zunehmend ein finanzielles Grossrisiko.

Statt den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, richtet die Marine ihren Blick nun stärker auf MEKO-Fregatten. Im Fokus stehen Schiffe vom Typ MEKO-A-200-DEU, die insbesondere für die U-Boot-Jagd vorgesehen sind. Damit profitiert TKMS direkt vom Kurswechsel in Berlin und positioniert sich als zentraler Industriepartner für einen wichtigen Teil der künftigen Marineausstattung.

MEKO-Fregatten rücken ins Zentrum der Flottenstrategie

Für die ersten vier MEKO-A-200-DEU-Fregatten plant der Bund voraussichtlich rund 6,3 Milliarden Euro ein. Zusätzlich hält sich die Marine eine Option auf vier weitere Einheiten offen. Diese mögliche Erweiterung würde nochmals rund 5,3 Milliarden Euro kosten. Insgesamt könnte daraus also ein Programm mit erheblichem Milliardenvolumen entstehen.

Die politische Richtung ist damit klar erkennbar, auch wenn die formelle Umsetzung noch aussteht. Der Haushaltsausschuss muss die Mittel für die ersten vier Schiffe offiziell freigeben. Erst danach kann aus der politischen Absicht ein konkreter Auftrag werden. Über die restlichen vier Fregatten soll bis Ende 2026 entschieden werden.

Für TKMS ist der Strategiewechsel dennoch bereits jetzt ein starkes Signal. Der Konzern erhält die Chance, seine Rolle in der deutschen Marineplanung deutlich auszubauen. Während das gestoppte F126-Projekt als Beispiel für ausufernde Kosten und Verzögerungen gilt, werden die MEKO-Fregatten nun als neuer Baustein für die maritime Verteidigungsfähigkeit in den Vordergrund gerückt.

Börse feiert den Kurswechsel bei TKMS

An der Börse wird die Nachricht unmittelbar eingepreist. Die TKMS-Aktie springt um 8,16 Prozent auf 79,50 Euro nach oben. Gleichzeitig geraten Rheinmetall-Papiere unter Druck, weil der Düsseldorfer Rüstungskonzern beim F126-Projekt nicht zum Zug kommt. Anleger schichten damit sichtbar Kapital innerhalb des Rüstungssektors um.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus der TKMS-Aktie nun auf 14,80 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 102,90 Euro aus dem Januar bleibt der Titel allerdings weiterhin deutlich entfernt. Die starke Tagesbewegung zeigt jedoch, wie sensibel der Markt auf politische Beschaffungsentscheidungen im Verteidigungssektor reagiert.

Auch operativ steht TKMS auf einer soliden Basis. Ende März meldete der Konzern einen Auftragsbestand von 20,6 Milliarden Euro. Der Umsatz legte im ersten Geschäftshalbjahr um zehn Prozent zu und erreichte rund 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg im selben Zeitraum um 14 Prozent auf 60 Millionen Euro.

Der Vorstand hält deshalb an den Jahreszielen fest. Mittelfristig soll die operative Marge die Marke von sieben Prozent überschreiten. Der mögliche MEKO-Auftrag würde diese Perspektive zusätzlich untermauern, sofern die politischen Entscheidungen auch vertraglich umgesetzt werden. Noch fehlen allerdings die finalen Unterschriften. Erst mit der Freigabe durch den Haushaltsausschuss und einer späteren Entscheidung über die optionalen vier weiteren Schiffe wird aus dem politischen Rückenwind ein belastbarer Umsatztreiber für TKMS.

Bn-Redaktion/aw
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