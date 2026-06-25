Übernahmepoker um easyJet

easyJet Aktie zieht an Billigfluglinie lehnt weiteres Angebot von Castlelake ab 25.06.2026, 12:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Übernahmepoker um easyJet: easyJet Aktie zieht an Billigfluglinie lehnt weiteres Angebot von Castlelake ab
© Bild von Norbert auf Pixabay
Die easyJet Aktie legte zu nachdem die Billigfluglinie erneut ein Übernahmeangebot des US Investors Castlelake abgelehnt hat. Auch die vierte unverbindliche Offerte über 6,50 britische Pfund je Aktie wurde zurückgewiesen. Aus Sicht von easyJet bewertet das Angebot das Unternehmen weiterhin zu niedrig.
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easyJet 6,752 EUR +8,41 % Baader Bank

easyJet lehnt viertes Angebot ab

easyJet bleibt im Mittelpunkt von Übernahmespekulationen. Der britische Billigflieger hat ein weiteres unverbindliches Angebot von Castlelake abgelehnt. Der US Investor bot nun 6,50 britische Pfund je Aktie und damit 25 Pence mehr als zuvor.

Der Verwaltungsrat hält die Offerte dennoch für zu niedrig. Damit signalisiert easyJet dass das Unternehmen seine eigene Ertragskraft und seine Marktposition höher einschätzt als der aktuelle Vorschlag widerspiegelt.

Aktie profitiert von Übernahmefantasie

An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Aktie zog an weil Anleger nun auf ein verbessertes Angebot oder weitere Bewegung im Übernahmepoker setzen. Je öfter ein Interessent nachbessert desto stärker wächst die Erwartung dass am Ende eine höhere Prämie möglich ist.

Gleichzeitig bleibt offen ob Castlelake tatsächlich ein verbindliches Angebot vorlegen wird. Für Aktionäre ist das entscheidend denn bisher handelt es sich nur um unverbindliche Vorschläge.

Bewertung bleibt Streitpunkt

Der zentrale Konflikt liegt in der Bewertung. easyJet profitiert von hoher Reisenachfrage und einer starken Position im europäischen Kurzstreckenverkehr. Gleichzeitig bleibt die Branche anfällig für hohe Treibstoffkosten Streiks Kapazitätsprobleme und Konjunkturschwankungen. Für Castlelake dürfte genau diese Unsicherheit eine Rolle spielen. Für easyJet spricht dagegen dass der Konzern bei anhaltender Nachfrage weiteres Erholungspotenzial sieht und nicht zu früh verkaufen will. Die easyJet Aktie profitiert von neuer Übernahmefantasie. Die erneute Ablehnung des Angebots von Castlelake zeigt dass der Vorstand den Konzern höher bewertet. Für Anleger bleibt der Titel damit kurzfristig ein Spekulationswert. Entscheidend wird ob der US Investor nachlegt oder ob der Übernahmepoker ohne verbindliches Angebot endet.

Bn-Redaktion/jh
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