TKMS mit fulminanter Kursrallye

Neuer Auftrag befeuert die Aktie – die nächsten Kursziele 25.06.2026, 11:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© thyssenkrupp Materials Services
Der gestrige Mittwoch wirbelte den deutschen Rüstungssektor mächtig durcheinander.
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TKMS 79,50 EUR -6,36 % Quotrix Düsseldorf

Während die Rheinmetall-Aktie massive Kursverluste hinnehmen musste, ging die Aktie von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) steil. Dafür gab es auch einen Grund.

Nunmehr wurde offiziell, dass das Bundesverteidigungsministerium endgültig das F126-Fregattenprojekt beendet. Für Rheinmetall ist der Stopp des milliardenschweren Projekts ein herber Rückschlag. Die Aktie reagierte mit heftigen Kursverlusten auf die Nachricht. Profiteur ist TKMS. TKMS wird der Marine stattdessen acht MEKO-Fregatten des Typs A-200 DEU liefern. Unabhängig vom reinen Auftragswert bedeutet diese Umorientierung des  Bundesverteidigungsministeriums auch einen enormen Prestigeerfolg für TKMS.

Die Reaktion an der Börse folgte auf dem Fuß. Die Rheinmetall-Aktie verlor im gestrigen Mittwochshandel (24. Juni) prozentual zweistellig. TKMS startete hingegen durch und legte kräftig zu.

TKMS mit fulminanter Kursrallye - die nächsten Kursziele

In unserer letzten Kommentierung zur TKMS-Aktie (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS) vom 11. Mai thematisierten wir die damals frischen Zahlen für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 / 2026. Das Geschäftsjahr endet per 30. September 2026. TKMS legte ansprechende Zahlen zum 1. Halbjahr vor. Umsatz, das bereinigte EBIT und Auftragsbestand fielen robust aus.

An der Börse fanden die Halbjahres-Zahlen zunächst keinen Anklang. Überhaupt tut sich die Aktie seit ihrem Börsengang im Oktober des vergangenen Jahres schwer damit, eine klare Richtung auszubilden. Der obere Chart belegt die Richtungslosigkeit.

Seit Monaten bewegt sich die Aktie volatil seitwärts. Zuletzt bestimmten die Begrenzungen bei 70 Euro auf der Unterseite und bei 90 Euro auf der Oberseite das Handelsgeschehen. Die Kursentwicklung am gestrigen Mittwoch könnte der Beginn eines dynamischen Ausbruchsversuchs sein. Die Aktie hat schnell „Meter gemacht“ und die Marke von 80 Euro überschritten. Der Weg in Richtung 90 Euro könnte damit geebnet worden sein. Die nächsten Handelstage werden es zeigen müssen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn es der TKMS-Aktie gelingen würde, das Momentum zu bewahren, den Schwung zu nutzen und die 90 Euro aufzubrechen. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte die Aktie in den Kursbereich von 100 Euro / 103 Euro führen. Obacht wäre hingegen geboten, sollte die Aktie doch noch einmal unter die 70 Euro rutschen. In diesem Fall würde das bisherige Tief bei 56,7 Euro in den Fokus rücken.

 

 

Bn-Redaktion/mt
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