ASML setzt Millionen ein

Anleger horchen auf 24.06.2026, 20:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Halbleiter
© Symbolbild von Anne Nygård auf Unsplash
ASML treibt sein Aktienrückkaufprogramm weiter mit hohem Tempo voran und kaufte Mitte Juni rund 29.000 eigene Aktien im Wert von jeweils knapp 15,9 Millionen Euro pro Handelstag zurück. Trotz stark gestiegener Kurse und eines Jahresplus von 59 Prozent investiert der Konzern weiter in eigene Anteilsscheine. Die besondere Stellung als weltweit einziger Hersteller von EUV-Lithografieanlagen bleibt dabei der wichtigste Treiber für das anhaltende Interesse an der Aktie.
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Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.610,00 EUR +2,61 % Lang & Schwarz

Rückkauf läuft mit hohem Tempo weiter

ASML setzt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm konsequent fort und investiert weiter hohe Summen in eigene Papiere. Der niederländische Halbleitermaschinenhersteller hat zwischen dem 16. und 19. Juni 2026 insgesamt rund 29.000 Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen bewegte dabei täglich ein Volumen von knapp 15,9 Millionen Euro.

Die Transaktionen zeigen, dass ASML den Rückkauf planmäßig und mit beachtlicher Schlagzahl umsetzt. Am 16. Juni erwarb der Konzern 9.834 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 1.613,96 Euro. Einen Tag später folgten weitere 9.726 Stücke zu durchschnittlich 1.632,01 Euro. Am 19. Juni kaufte ASML nochmals 9.609 Aktien zurück, diesmal zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 1.651,89 Euro.

Das Rückkaufprogramm läuft seit dem 28. Januar 2026. ASML veröffentlicht die einzelnen Transaktionsdaten im Rahmen der Vorgaben der EU-Marktmissbrauchsverordnung. Dazu gehören Datum, Stückzahl, gewichteter Durchschnittspreis und jeweiliger Tageswert. Für Anleger und Marktbeobachter entsteht dadurch ein transparenter Blick auf das Tempo, mit dem der Konzern sein Programm umsetzt.

Millionen für eigene Aktien trotz hoher Kurse

Bemerkenswert ist der Umfang der Käufe auch deshalb, weil die Aktie weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau notiert als noch im Vorjahr. Aktuell steht der Kurs bei 1.571,60 Euro. Damit liegt das Papier rund acht Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.710 Euro, das am 22. Juni erreicht wurde.

Auf Jahressicht fällt die Entwicklung dennoch ausgesprochen stark aus. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 59 Prozent zu Buche. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs sogar 125 Prozent. Das Tief lag im August 2025 bei 593,60 Euro. Seit diesem Niveau hat sich der Wert der Aktie nahezu verdreifacht.

Der RSI wird mit 55 angegeben. Damit liegt der Wert nicht in einem Bereich, der rein rechnerisch auf eine stark überhitzte Marktsituation hindeutet. Zugleich bleibt festzuhalten, dass solche Kennzahlen lediglich Momentaufnahmen sind und keine verlässliche Aussage über die weitere Kursentwicklung liefern.

EUV-Monopol bleibt der zentrale Börsenmotor

Der Hintergrund für das hohe Interesse an ASML liegt in der besonderen Stellung des Konzerns innerhalb der Halbleiterindustrie. ASML ist weltweit der einzige Hersteller von EUV-Lithografieanlagen. Diese Maschinen sind für die Produktion modernster Chips unverzichtbar. Ohne EUV-Technologie lassen sich die fortschrittlichsten Halbleiterstrukturen nicht herstellen.

Diese Sonderposition macht ASML zu einem zentralen Ausrüster für die globale Chipindustrie. Gerade im Umfeld wachsender Nachfrage nach Rechenzentren, künstlicher Intelligenz, Hochleistungschips und moderner Elektronik bleibt die Technologie des Konzerns strategisch bedeutend. Die Marktmacht von ASML erklärt auch, weshalb das Unternehmen selbst bei Aktienkursen von mehr als 1.600 Euro zeitweise weiter Kapital in eigene Anteilsscheine investiert.

Das Rückkaufprogramm wirkt damit wie ein zusätzliches Signal an den Kapitalmarkt. ASML nutzt seine Finanzkraft, um eigene Aktien einzuziehen oder den Bestand zu reduzieren, während das operative Geschäftsmodell weiterhin stark von seiner einzigartigen Rolle in der Chip-Wertschöpfungskette geprägt ist. Die jüngsten Käufe über rund 29.000 Aktien innerhalb weniger Handelstage unterstreichen, dass der Konzern seinen eingeschlagenen Kurs ohne sichtbare Verzögerung fortführt.

Bn-Redaktion/aw
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