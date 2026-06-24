Goldpreis nähert sich dem Abgrund

Agnico Eagle Mines – Ist die Aktie bereits ein Kauf? 24.06.2026, 14:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis nähert sich dem Abgrund: Agnico Eagle Mines – Ist die Aktie bereits ein Kauf?
© bn Symbolbild
Für den Goldpreis wird die Lage immer prekärer. In den letzten Tagen brach sich eine massive Verkaufslawine Bahn. Wichtige Preisbereiche gingen verloren. Mit dem Bereich 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar steht nun die zentrale Unterstützung im Fokus. Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Gold muss einen Rücksetzer unter die psychologisch relevanten 4.000 US-Dollar verhindern, will das Edelmetall nicht Gefahr laufen, in einem weiteren Abverkauf zu landen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 135,70 EUR -3,84 % Lang & Schwarz
Gold 3.987,56 USD -2,99 % Forex

In den letzten Tagen stellte sich ein deutlicher Stimmungsumschwung unter den Marktakteuren ein. Der Fed-Termin vor einer Woche hat den Optimisten massiv zugesetzt. Die US-Notenbank zieht in puncto Geldpolitik die Daumenschrauben an. Insgeheim dürfte der eine oder andere womöglich noch gehofft haben, dass die Marschroute der Währungshüter nicht ganz so restriktiv sein würde. Diese Hoffnung bekam nun einen Dämpfer.

Der nächste Dämpfer könnte morgen für Gold kommen, wenn in den USA die PCE-Daten veröffentlicht werden. Die Fed wird dabei vor allem auf die Kernrate „schielen“.

Kurzum. Die Marktakteure wirken verunsichert. Gold hat bis auf weiteres seinen Glanz verloren. Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar sind vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht auszuschließen. In Übertreibungsphasen müssen auch Preise im Bereich von 3.800 US-Dollar einkalkuliert werden. 

Der fallende Goldpreis riss auch die Produzentenaktien mit nach unten. Nicht zuletzt musste auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Federn lassen. Der untere Chart zeigt zudem, dass noch weiteres Abwärtspotenzial besteht. Die Lage ist prekär.

Chartanalyse

Agnico Eagle Mines - Ist die Aktie bereits ein Kauf?

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) gehört unter fundamentalen Aspekten zum Besten, was der Goldsektor zu bieten hat. Die Kanadier veröffentlichten eine Reihe exzellenter Quartalsberichte. Die fulminante Kursrallye im letzten Jahr basierte auf dieser fundamentalen Stärke. Doch der Goldpreisrückgang hat in den Aktienkurs der Kanadier eine tiefe, sehr tiefe Kerbe geschlagen.

Noch Anfang März notierte Agnico Eagle Mines im Bereich von 250 US-Dollar. Damals installierte sich ein intakter Abwärtstrend. Dieser begleitet die Korrektur noch heute. Innerhalb des Abwärtstrends rückt nun die eminent wichtige Unterstützung von 150 US-Dollar in den Fokus – und das nicht zum ersten Mal. Kommt es dieses Mal zum Bruch der Unterstützung? Sollte dieser Fall eintreten, könnte es rasch in Richtung 130 US-Dollar / 125 US-Dollar gehen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 175 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
2 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
3 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
5 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
6 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Europa Offensive mit Elektroautos: BYD Aktie kaum verändert Tesla …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bleibt unter Druck: Deutsche Telekom – Wie tief kann das noch …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zukauf im Druckmaschinenmarkt: Heidelberger Druck Aktie schwächer …

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktienrückkauf nach KOSPI Crash: Samsung Aktie springt kräftig an …

11:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL-Konkurrent FedEx mit robusten Zahlen: Aktie gibt dennoch nach

10:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Aktien im Ausverkauf: Platzt die Blase?

Gestern 16:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX Kursupdate: Anleger prüfen den realen Wert

Gestern 16:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold fällt, Silber stürzt: Sicherer Hafen im Ausverkauf

Gestern 15:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer